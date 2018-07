Kingsman: Il cerchio d’oro: arrivano su Sky Cinema le spie più inglesi di sempre

Su Sky Cinema Uno lunedì 23 luglio alle 21,15 arriva per la prima volta in tv, il secondo film dedicato agli agenti segreti britannici di Marvel. Tante risate, combattimenti ed effetti speciali per due ore e venti minuti di puro divertimento

Dopo il grande successo al box office 2015 del film Kingsman: The Secret Service (400 milioni di dollari d'incasso al cospetto degli 81 milioni del budget di produzione), nel 2017 è uscito nei cinema il sequel Kingsman: Il cerchio d'oro. Anche per questa pellicola l'incasso è stato notevole arrivando a toccare i 410 milioni di dollari in tutto ilk mondo. Un successo di pubblico che potremmo vedere in prima tv lunedì 23 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e che vanno sicuramente ricercate nella capacità della pellicola di aggiornare le consuete spy story rivolgendosi alle nuove generazioni abituati allo humour dei videoblogger di YouTube e ai fumetti di Mark Millar come Civil War e Wolverine, ma non dimenticano il fascino senza tempo di James Bond e delle sue spericolate avventure.

Liberamente tratto dalla miniserie a fumetti The Secret Service di Mark Millar e Dave Gibbons, questo ultimo episodio vede la conferma nel cast di Colin Firth, Taron Egerton e Mark Strong, a cui si aggiungono presenze d'eccezione: Julianne Moore, Halle Berry, Elton John, Channing Tatum e Jeff Bridges.

La storia di questa seconda pellicola parte da dove era finito il primo capitolo. Eggsy ora è Galahad, uno dei cavalieri più importanti dei Kingsman, l'organizzazione di spie indipendente che combatte guerre segrete con le peggiori congreghe di cattivoni di tutto il mondo. Questa volta, i Kingsman se la devono vedere con un cartello della droga che, per iniziare bene la sua campagna per la legalizzazione degli stupefacenti, lancia un attacco totale a base di missili ed elimina tutti gli agenti dell'ordine britannico. Eggsy e i pochi sopravvissuti dovranno cercare un alleato nel cuore degli Stati Uniti, in modo da organizzare l'inevitabile, terribile vendetta a base di ventiquattrore equipaggiate con mitragliatrici e ombrelli antiproiettile. Cercando poi di rientrare puntuali per il tè delle cinque, naturalmente.