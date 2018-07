Beauty trick anni Novanta, un grande ritorno tra cerchietti e frange!

Ecco come agghindarsi chiome, viso e corpo in perfetto stile Nineties. Aspettando di vedere tutti i trucchetti beauty che hanno disegnato il canone estetico di un decennio, protagonisti assieme a chi li sfoggia nei film in programmazione su Sky Cinema Anni 90, in onda dal 16 al 31 luglio

di Camilla Sernagiotto

Il trucco per non passare inosservati negli anni Novanta era proprio quello di esagerare al punto di non potere in nessun modo passare inosservati.

A incarnare perfettamente le esagerazioni beauty targate Nineties ci sono le tantissime attrici che hanno reso la prosperità e le curve pericolosamente sexy il fil rouge di cui sono stati intessuti i film usciti in quegli anni.

Ma la beltà anni ’90 non è fatta solo di scollature generose e trucco pesante: ci sono tanti trick che le donne si tramandano ancora di generazione in generazione.

Aspettando di riscoprirli e di rispolverarli tutti grazie alle attrici protagoniste dei film più iconici dell’epoca in questione, resuscitata alla perfezione grazie alla programmazione di Sky Cinema Anni 90 (in onda dal 16 al 31 luglio), ecco cosa salvare del beauty decor dei Nineties.

Alcune chicche sono così succulente che il salvataggio va fatto in maniera energica, in stile Baywatch tanto per rimanere in tema d’annata.