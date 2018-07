Gli anni Novanta? Da Robin Hood a Pulp Fiction...a bersaglio sul canale 303

Un decennio in quindici giorni. Un miracolo? Forse ma soprattutto un viaggio poetico attraverso i film che hanno fatto degli anni Novanta una stagione indimenticabile. Il canale 303, da lunedì 16 a martedì 31 luglio, diventa Sky Cinema Anni 90 e ci accompagna a (ri)vivere un'epoca che ha in alcuni titoli delle pietre angolari della storia del cinema. Questo viaggio è iniziato il 2 luglio con il meglio del cinema anni 80 e, con un ideale passaggio di staffetta, prosegue dal 16 con gli anni Novanta.



Sky Cinema Anni 90 è un concentrato di film iconici, accompagnati dall’innovazione della computer grafica assistiamo a thriller memorabili e al nascere di autori come Quentin Tarantino e i fratelli Coen, che hanno caratterizzato il decennio e fatto la storia del cinema. La proposta è variegata: dai titoli indimenticabili come IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI, thriller vincitore di 5 Oscar® di Jonathan Demme con Anthony Hopkins e Jodie Foster, e ROBIN HOOD PRINCIPE DEI LADRI, spettacolare riedizione della leggenda della foresta di Sherwood con Kevin Costner. Eccoci al filone di titoli cult come la pellicola per animi ribelli con Patrick Swayze e Keanu Reeves POINT BREAK - PUNTO DI ROTTURA di Kathryn Bigelow, al film di Danny Boyle che descrive una generazione senza ideali TRAINSPOTTING con Ewan McGregor e Robert Carlyle.



THELMA & LOUISE è uno dei pilastri del cinema on the road, premiato con l’Oscar® e il Golden Globe, diretto da Ridley Scott e interpretato da Susan Sarandon e Geena Davis, e il mitico PULP FICTION, capolavoro firmato Quentin Tarantino, vincitore della Palma d'oro a Cannes e dell'Oscar® per la sceneggiatura originale che nel cast vede John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis, Harvey Keitel, Samuel L. Jackson. Non mancano le commedie rosa come IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO con le scatenate Julia Roberts e Cameron Diaz e il coinvolgente QUATTRO MATRIMONI E UN FUNERALE che ha consacrato in tutto il mondo il fascino di Hugh Grant. Ora è il momento di infilare le mani in tasca e tirare fuori i fazzoletti, come hanno fatto intere generazioni e faranno le prossime: parliamo di GHOST – FANTASMA, pellicola senza tempo vincitrice di 2 Oscar® con Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg, e il film sull’AIDS con Denzel Washington e Tom Hanks, vincitore di Oscar® e Golden Globe, PHILADELPHIA.



Gli anni Novanta sono anche relax e risate. Bisogna staccare. E dunque sul canale 303 di Sky non mancano le risate con lo spassoso IN & OUT, film dalle scene indimenticabili interpretato da un grande Kevin Kline, o con le commedie senza tempo né età come le mirabolanti avventure di Peter Pan firmate Steven Spielberg di HOOK - CAPITANO UNCINO con Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts, o ACE VENTURA - L'ACCHIAPPANIMALI esilarante commedia che ha consacrato il successo di Jim Carrey. Da non perdere tra gli altri titoli CODICE D’ONORE, WILL HUNTING - GENIO RIBELLE, TARTARUGHE NINJA ALLA RISCOSSA, BAD BOYS e SOLDATO JANE.