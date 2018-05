Action Studio continua con il guerriero Sylvester Stallone

Continua l’appuntamento “action studio” su Sky Cinema Max , in onda ogni sabato. Dopo il mese di marzo che aveva visto protagonista Jean-Claude Van Damme, e quello di aprile in compagnia di Steven Seagal, a maggio è il turno di Sylvester Stallone.

Il ciclo di film d’azione continua anche per il mese di maggio. Questa volta il protagonista è Sylvester Stallone. L’appuntamento con “action studio” è ogni sabato su Sky Cinema Max.

Ecco la programmazione di questo mese di maggio:

Sabato 5 Stallone è al fianco di Mickey Rourke nell’action LA VENDETTA DI CARTER, remake di un cult degli anni 70 con Michael Caine, qui nella parte del cattivo. Il film ruota intorno all'indagine personale che il protagonista, Jack Carter (Stallone), conduce intorno alla morte del fratello, avvenuta ufficialmente a causa di un incidente stradale. Questo lo condurrà in un vortice adrenalinico tra loschi personaggi, giri di prostituzione e pornografia. Jack si convincerà così sempre di più che non si sia trattato di un incidente…

Sabato 12 Sylvester Stallone è anche dietro la macchina da presa nel capitolo finale della saga sul veterano della guerra del Vietnam JOHN RAMBO. Il reduce vive al confine tra la Thailandia e la Birmania lungo il fiume Salween dove caccia serpenti velenosi. Questa sua oziosa vita da guerriero “in pensione” viene però sconvolta da un gruppo di missionari che cerca di aiutare una popolazione locale seviziata da un sadico regime militare. Alla guida del gruppo la bionda e idealista Sarah Miller. Ma la missione di pace viene brutalmente interrotta dal terribile attacco dei soldati di Burma. È il momento per John Rambo di entrare in azione. L’ex soldato è ancora un coraggioso guerriero e non si tira indietro nemmeno dinnanzi a missioni che hanno più probabilità di fallire che di riuscire.

Sabato 19 si passa al thriller con Robert De Niro e Harvey Keitel. Si tratta di COP LAND, in cui Stallone è dalla parte della legge. Ma solo da un certo momento in avanti. All’inizio del film, infatti, Stallone, che interpreta lo sceriffo di Garrison, New Jersey, copre le malefatte di una cricca di poliziotti corrotti…

L’ultimo appuntamento, sabato 26, è infine con l’action ambientato nel mondo dell'automobilismo, anche questo scritto e interpretato da Sylvester Stallone, DRIVEN. Nel film l’attore interpreta Joe Tanto, pilota di Formula Uno americana che, dopo un grave incidente, si ritrova a fare da insegnante a un campioncino un po’ troppo in balìa dei sentimenti, Jimmy Bly.