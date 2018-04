Sky Cinema Max Collection, il meglio dal 23 al 29 aprile

Sta per concludersi l’appuntamento con le maratone quotidiane di Sky Cinema Max Collection, il canale pop up che fino al 1° maggio dedica le sue giornate ai film e agli attori più Max. Ecco cosa c’è in programma da lunedì 23 a domenica 29.

L’appuntamento quotidiano con le emozioni di Sky Cinema Max Collection (canale 313), il canale popup dedicato alle pellicole e agli attori più Max in circolazione, sta per concludersi con la giornata del 1° maggio. Ma, prima di allora, ci aspettano ancora tanti grandi film: ecco il meglio del meglio della settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 aprile.

L’inizio settimana, il 23, è un vero pugno in faccia. In tutti i sensi, perché stiamo parlando della Maratona Rocky, un’intera giornata di programmazione dedicata a tutti i film della saga creata e interpretata dal mitico Sylvester Stallone. Appuntamento clou, in prima serata, con il primissimo, indimenticabile Rocky.

Martedì si prosegue con il Dolph Lundgren Day, dedicato a uno degli eroi action più duri che abbiano mai calcato il grande schermo. In programma titoli adrenalinici come Direct Contact e Nell’occhio del ciclone, e in prima serata spazio a L’ultimo dei templari.

Mercoledì 25 aprile preparate a indossare il vostro completo da cowboy, perché si viaggia a Ovest con la rassegna Wild Wild West, con una serie di cult “di frontiera” come I magnifici sette, in prima serata. Il 26 tocca invece agli Eroi della TV, con alcune popolari pellicole tratte dai telefilm di una volta, da Baywatch a Charlie’s Angels, passando in prima serata per I Cavalieri dello Zodiaco – La leggenda del grande tempio.

Venerdì 27 emozioni a mille con l’Action Day, giornata dedicata all’azione pura che prevede, in prima serata, la messa in onda di Viaggio in Paradiso, pulp movie con il grandissimo Mel Gibson. A seguire ci aspetta un sabato tutto muscoli con Wrestler Mania e i lottatori che si sono trasformati in attori, da Dave Bautista ne I Guardiani della Galassia Vol.2 a Pain & Gain – Muscoli e denaro, film in prima serata che ha tra i protagonisti Dwayne “The Rock” Johnson.

La chiusura della settimana è affidata, domenica 29 aprile, a uno dei più amati action hero degli ultimi anni con il Jason Statham Day. L’attore inglese sarà protagonista in supercult come Snatch – Lo strappo e The Italian Job, oltre che, in prima serata, di Mechanic: Resurrection.