Buon compleanno Andie MacDowell!

Andie MacDowell in una scena di Ricomincio da capo , in onda sabato 21 aprile su Sky Cinema Passion

L’attrice ed ex modella statunitense compie 60 anni sabato 21 aprile. Per l’occasione, Sky Cinema Passion le dedica la programmazione pomeridiana di sabato 21 con due delle sue interpretazioni più celebri: Ricomincio da capo e Quattro matrimoni e un funerale

L’icona top Andie MacDowell, attrice ed ex modella che ha fatto girare la testa a chiunque dagli anni Ottanta in avanti, compie incredibilmente 60 anni.

La bellezza di 60, dentro e fuori di metafora: non è soltanto un modo di dire ma proprio un modo di essere perché la MacDowell è bellissima anche con (e forse grazie a) tutte le Primavere che colleziona quest’anno.

La torta per il suo sessantesimo genetliaco è prevista per sabato 21 aprile e per l’occasione Sky Cinema Passion le dedicherà la programmazione pomeridiana.

Dalle ore 17 di sabato andranno in onda due delle sue interpretazioni più celebri: si incomincia con il titolo cult Ricomincio da capo, l’originale commedia che la vede in coppia con il mattatore numero uno, ossia Bill Murray. In un parossistico loop temporale, il protagonista interpretato da Murray rimarrà incastrato nelle 24 ore. Meteorologo burbero mandato in spedizione per uno speciale del cosiddetto Giorno della Marmotta che si tiene da tradizione in un paesino di montagna, sarà costretto a rivivere lo stesso giorno finché non deciderà di migliorare la sua vita. Lo aiuterà a farlo la dolce collega interpretata proprio da lei, dalla nostra meravigliosa Andie MacDowell.

A seguire è la volta della travolgente commedia britannica che vede l’attrice fare coppia stavolta con un altro mostro sacro della commedia, l’inglesino Hugh Grant.

Questo secondo appuntamento da non perdere è ovviamente il mitico film Quattro matrimoni e un funerale, con una MacDowell in stato di grazia.

Non perdete le sue due eccezionali interpretazioni su Sky Cinema Passion sabato 21 aprile dalle ore 17 in occasione del suo sessantesimo compleanno.