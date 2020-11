In questo periodo storico contrassegnato dall'emergenza Covid, il pigiama e la tuta si sono trasformati da capi di serie b a indumenti polivalenti, comodi soprattutto in casa. Ma tra le celeb, c'è chi ama i cosidetti "abiti-lingerie", completi di giacca e pantalone da indossare di giorno anche in città e che ricordano i classici pigiami maschili