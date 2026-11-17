Dal 26 al 30 novembre il Ferrara Film Festival presenta 68 film, tra proiezioni in sala e la selezione dei finalisti FilmAmo. L’undicesima edizione, diretta da Maximilian Law e Claudia Conte, rende omaggio a Carlo Rambaldi con King Kong a cinquant’anni dall’uscita. In programma Malavia, prodotto da Matteo Garrone, Vas e April X, incontri letterari, mostre e dibattiti sui diritti umani. Ingresso gratuito con accredito. I Golden Dragon Awards saranno assegnati il 20 gennaio 2027 al Teatro Nuovo Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

King Kong compie cinquant’anni e il Ferrara Film Festival 2026 gli restituisce le dimensioni che merita: quelle del grande schermo. Il film di John Guillermin è tra gli appuntamenti dell’undicesima edizione, in programma dal 26 al 30 novembre sotto la direzione artistica di Maximilian Law e Claudia Conte. Sono 68 i titoli annunciati, tra lungometraggi, cortometraggi e documentari: 29 destinati alle proiezioni in sala e 39 finalisti della selezione FilmAmo. Attorno ai film, incontri letterari, quattro mostre e dibattiti sui diritti umani, la salute e l’ambiente.

King Kong compie cinquant’anni nell’omaggio a Carlo Rambaldi Il 28 novembre alle 22, al Notorious Cinemas Experience, torna il King Kong del 1976, con Jeff Bridges e Jessica Lange. La proiezione per il cinquantesimo anniversario accompagna l’omaggio a Carlo Rambaldi, capace di dare una vita meccanica alle creature dell’immaginazione. Proprio per questo film Rambaldi ricevette nel 1977 lo Special Achievement Award per gli effetti visivi, insieme a Glen Robinson e Frank Van der Veer. Una buona occasione per ritrovare sullo schermo il peso, la fragilità e persino la malinconia di un gigante. www.oscars.org Il programma dei film da Malavia ad April X Le proiezioni prendono il via giovedì 26 novembre alle 18 con una selezione di cortometraggi. Alle 19.45 arriva Malavia, diretto da Nunzia De Stefano e prodotto da Matteo Garrone; alle 21.30 segue The North di Bart Schrijver. Venerdì 27, dopo i corti delle 18, spazio a When the Snow Falls di Evgeniia Gromova alle 19.30. Alle 21.30, Oriella: Una Saralvo a Ferrara di Cesare Bastelli precede La sobrietà di Carlo Fenizi. Sabato 28, prima dell’appuntamento con il grande gorilla, sono in programma Vas di Gianmaria Fiorillo, con Eduardo Scarpetta e Demetra Bellina, alle 18, e Squali di Daniele Barbiero, con Lorenzo Zurzolo e James Franco, alle 20. Domenica 29, la serata propone alle 19.45 il corto Thank You, Blue di Giovanni Ambrosino e Rip, diretto da Alessandro D’Ambrosi e Santa De Santis, con Augusto Fornari e Giulia Michelini. Alle 21.45 tocca ad Afrodite di Stefano Lorenzi, con Ambra Angiolini e Michelini. Lunedì 30 novembre, alle 19.45, il corto Ce lo siamo inventati di Gianmarco Santoro accompagna Dream of Liberation di Abbas Rafei. A chiudere il calendario de

I documentari e lo sguardo di Elvira Notari Il documentario attraversa il programma con Operazione Batiscafo Trieste di Massimiliano Finazzer Flory, inserito nel blocco di proiezioni del 28 novembre alle 16, ed Elvira Notari. Oltre il silenzio di Valerio Ciriaci, annunciato con il titolo internazionale Elvira Notari: Beyond Silence nel blocco del 29 alle 16. Un ritorno alla prima regista italiana, protagonista del cinema muto napoletano. Sempre domenica, alle 18, è in cartellone My Father and Qaddafi di Jihan K. Tra i cortometraggi figurano L’altro te di Eitan Pitigliani, The Nomophobe di James Hughes, Yusuf, Child of the Sun di Dilshod Usmonov e Non abbastanza di Miriam Previati: una parte della selezione che affianca i lungometraggi lungo le cinque giornate. L’anteprima del festival tra cinema e storia di Pomposa Il primo appuntamento precede l’apertura ufficiale. Mercoledì 25 novembre alle 18.30, il Monastero di Sant’Antonio in Polesine ospita l’incontro Luce su Pomposa: da Florestano Vancini a Cesare Bornazzini, la storia di un’abbazia al cinema. Saranno proiettati Pomposa, firmato da Florestano Vancini e Adolfo Baruffi, e Pomposia di Cesare Bornazzini, con interventi, tra gli altri, di di Gloria Vancini e Carlo Magri. Un prologo che riporta il cinema alle immagini e alla memoria del territorio.

Libri e quattro mostre oltre lo schermo Il Media Village del Centro Nuova Darsena accoglie gli incontri con gli autori. Tra gli appuntamenti, il 28 novembre alle 19 Gabriele e Mattia Cirilli presentano Lui è meglio di me, con la partecipazione dell’editrice Elisabetta Sgarbi. Il 29 alle 17 Valentina Mastroianni parla di Come la luce, così l’amore; il 30 alle 18.30 Claudia Conte presenta Dove nascono i silenzi, affrontando temi civili, la famiglia e la violenza di genere. Al Leon d’Oro, i salotti cineletterari della casa editrice Persiani ospitano libri sull’astrologia nella Ferrara estense, su Milva e sui misteri di Pomposa. Alla Nuova Darsena trovano spazio anche quattro mostre: quella curata da Daniele Procacci, La via delle foto patrocinata da FilmAmo, gli scatti dell’edizione 2025 e le opere di Thomas Bontempo. Diritti umani e dialoghi sul ruolo del cinema Diritti umani, salute, ambiente e storia sono i temi indicati per questa edizione. Il 29 novembre alle 15 il Media Village ospita una tavola rotonda annunciata con il titolo La nuova Legge Cinema, con rappresentanti del Governo e delle istituzioni. Alle 19, un incontro con Lucio Cagini e la partecipazione di United Planet Foundation affronta la prevenzione del tumore al polmone e il ruolo del cinema nella sensibilizzazione del pubblico. Nel programma trovano posto anche appuntamenti dedicati alla musica, alla crescita personale e al benessere.