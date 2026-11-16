Il regista e attore romano e il portiere e capitano del Lecce si sono ritrovati a Lecce a 31 anni dal loro primo incontro sul set di Viaggi di nozze. Nel 1995 il futuro sportivo aveva appena tre mesi e compariva in una scena della pellicola. Oggi è il capitano della squadra salentina e ha incontrato nuovamente Verdone al Festival del Cinema Europeo

Carlo Verdone e Wladimiro Falcone si sono ritrovati a Lecce, 31 anni dopo il loro primo incontro sul set di Viaggi di nozze. Un incontro che riporta indietro nel tempo, fino al 1995, quando l'attuale portiere e capitano del Lecce aveva appena tre mesi e partecipava, ancora in fasce, a una delle commedie più celebri dell'attore e regista romano. All'epoca Falcone era un neonato davanti alla macchina da presa; oggi è un calciatore professionista e indossa la fascia da capitano della squadra salentina.

La speciale reunion si è svolta nel foyer della Multisala Massimo, nell'ambito della 27ª edizione del Festival del Cinema Europeo. A rendere possibile l'incontro è stato Alberto La Monica, direttore della manifestazione, che ha riunito i due protagonisti di una storia cominciata sul set e proseguita, a distanza di oltre tre decenni, su un campo da calcio.

Un'occasione che ha permesso a Falcone di tornare a incontrare Verdone e di condividere con lui un ricordo legato agli inizi della propria vita, quando il suo futuro professionale era ancora tutto da scrivere.