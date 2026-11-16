Carlo Verdone e il portiere del Lecce Wladimiro Falcone: era il bimbo di Viaggi di nozzeSpettacolo
Il regista e attore romano e il portiere e capitano del Lecce si sono ritrovati a Lecce a 31 anni dal loro primo incontro sul set di Viaggi di nozze. Nel 1995 il futuro sportivo aveva appena tre mesi e compariva in una scena della pellicola. Oggi è il capitano della squadra salentina e ha incontrato nuovamente Verdone al Festival del Cinema Europeo
Carlo Verdone e Wladimiro Falcone si sono ritrovati a Lecce, 31 anni dopo il loro primo incontro sul set di Viaggi di nozze. Un incontro che riporta indietro nel tempo, fino al 1995, quando l'attuale portiere e capitano del Lecce aveva appena tre mesi e partecipava, ancora in fasce, a una delle commedie più celebri dell'attore e regista romano. All'epoca Falcone era un neonato davanti alla macchina da presa; oggi è un calciatore professionista e indossa la fascia da capitano della squadra salentina.
La speciale reunion si è svolta nel foyer della Multisala Massimo, nell'ambito della 27ª edizione del Festival del Cinema Europeo. A rendere possibile l'incontro è stato Alberto La Monica, direttore della manifestazione, che ha riunito i due protagonisti di una storia cominciata sul set e proseguita, a distanza di oltre tre decenni, su un campo da calcio.
Un'occasione che ha permesso a Falcone di tornare a incontrare Verdone e di condividere con lui un ricordo legato agli inizi della propria vita, quando il suo futuro professionale era ancora tutto da scrivere.
Dal set di Viaggi di nozze al calcio
Il primo incontro tra Verdone e Falcone risale al 1995. Il futuro portiere del Lecce aveva appena tre mesi quando prese parte a una scena di Viaggi di nozze, nella quale Verdone si preparava a lavarlo. A portarlo sul set era stata una prozia, che all'epoca gestiva un'agenzia cinematografica a Roma.
Quella fu l'inizio di una breve esperienza nel mondo dello spettacolo. Durante l'infanzia Falcone partecipò infatti anche ad alcune produzioni televisive, tra cui Distretto di Polizia e Delitti imperfetti, oltre al film Amore 14.
La sua carriera avrebbe però preso una strada completamente diversa, portandolo nel calcio professionistico fino alla Serie A.
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L'incontro al Festival del Cinema Europeo
A favorire il nuovo incontro è stato Alberto La Monica, direttore del Festival del Cinema Europeo. Alla reunion hanno partecipato anche il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il direttore generale Giuseppe Mercadante.
Il club salentino ha consegnato a Verdone una maglia ufficiale del Lecce personalizzata con il suo nome e il numero 10. Un omaggio accompagnato da fotografie e saluti tra l'attore e il portiere, che ha così potuto incontrare nuovamente, dopo oltre tre decenni, l'uomo con cui aveva condiviso quella breve esperienza sul set.
In fondo a questo articolo potete guardare le foto di Verdone e Falcone pubblicate dall'account di X del Lecce.
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Dopo l'incontro nel foyer, Carlo Verdone ha assistito alla proiezione di Posti in piedi in paradiso, inserita nel programma delle celebrazioni dedicate agli 80 anni dei Nastri d'Argento.
La reunion tra l'attore e Falcone riporta così alla luce un episodio particolare della storia di Viaggi di nozze: quel neonato apparso per pochi istanti nel film è diventato, 31 anni dopo, il capitano del Lecce. Due percorsi professionali molto diversi che si sono incrociati nuovamente a Lecce, nel segno di un ricordo nato sul set nel 1995.
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