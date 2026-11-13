La food blogger e volto della tv si è fatta fotografare con una torta tra le mani su cui c'è scritto "Auguri mamma". Nello scatto, di schiena, Natacha e Sharlyn, le due bambine adottate in Costa Rica Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Benedetta Rossi compie gli anni il 13 novembre e quest'anno la ricorrenza è davvero speciale, come lei stesso ha scritto su Instagram dove è comparsa una foto di lei, sorridente, con la torta e la candelina da spegnere, offerta dalle due bambine che ha adottato la scorsa estate insieme al marito Marco Gentili.

"Il compleanno più speciale di sempre", scrive la food blogger, scrittrice e volto della tv, che ha condiviso con la sua vasta platea digitale di fan un momento della quotidianità che difficilmente potrà dimenticare.

Un compleanno semplice, in famiglia In queste ore il profilo di Benedetta Rossi è sommerso di messaggi di auguri per i suoi cinquantaquattro anni ma è logico pensare che in questo giorno speciale la sua gioia più grande venga dalla presenza delle sue due bambine, la novità più bella del suo ultimo anno.

Sono moltissimi gli auguri inviati alla food blogger da parte di amici vip e fan che la seguono sui social e altrove, eppure, anche quest'anno Benedetta Rossi ha scelto di festeggiare con la semplicità che la caratterizza da sempre, con una torta tradizionale, illuminata da una sola candelina e decorata con una scritta essenziale ma significativa: "Auguri mamma".

La foto, spontanea, mostra la festeggiata sorridente. Il dolce le viene offerto da Natacha e Sharlyn, le due sorelle di dieci anni diventate parte della famiglia da pochi mesi.

Per Benedetta Rossi e per suo marito è ancora tutto una scoperta e sono inedite anche le emozioni di questo compleanno reso indimenticabile dalle due bambine, vediamo nello scatto solo di spalle, ormai presenze fisse della vita della blogger. Leggi anche Madonna, la dedica alla figlia Lourdes per i suoi 30 anni

La nuova famiglia raccontata sui social Non ci sono altre tracce online del compleanno di Benedetta Rossi che continua a lavorare ai suoi programmi, come sempre.

Nelle Stories del suo seguitissimo profilo Instagram, che conta ad oggi oltre cinque milioni e mezzo di follower, ci sono le ricette del giorno e, per adesso, l'unica testimonianza del compleanno in famiglia è la foto pubblicata anche su TikTok.

Benedetta Rossi è nota per la sua riservatezza ma per il racconto del suo percorso verso la maternità ha fatto un'eccezione.

Il volto della tv ha parlato in diverse occasioni del suo matrimonio e del desiderio suo e del Marco Gentili di diventare genitori.

La scorsa estate, finalmente, la coppia ha ricevuto la notizia dell'accoglimento delle loro istanze di adozione e, ad inizio settembre, è tornata in Italia con Sharlyn e Natacha, nate in Costa Rica.

Sempre sui social media sono arrivati, nelle settimane seguenti, i racconti delle prime settimane insieme, fatte di tante prime volte e pieni di felicità.