Il primo calendario dell'avvento di SKIMS non si è rivelato un successo commerciale, come prova la mole di polemiche che hanno accompagnato le vendite del prodotto fin dal lancio, avvenuto a fine ottobre per i clienti registrati alla vendita esclusiva anticipata. Quando il prodotto ha raggiunto la clientela di massa, è stato prontamente sommerso dalle critiche . Il pubblico social, tra cui alcuni influencer di Instagram e TikTok , ha contestato la validità del prodotto, definito povero in termini di qualità e in ragione del costo di vendita , pari a poco meno di 150 dollari . Dopo giorni di cattiva pubblicità a mezzo social, SKIMS ha deciso di provvedere, offrendo ai clienti scontenti un rimborso oppure un buono dal valore del costo del calendario, da spendere in prodotti del marchio. Il calendario, al momento, l'oggetto più discusso del web, non risulta disponibile sul sito del brand.

Dopo giorni di polemiche e di pubblicazione di video colmi di indignazione o dal contenuto ironico , il calendario dell'avvento di SKIMS è stato oggetto di un provvedimento da parte dell'azienda di abbigliamento e accessori di bellezza co-fondata da Kim Kadashian nel 2019 mirato a soddisfare i clienti scontenti e a placare l'ondata di critiche , una situazione abbastanza inedita per il marchio che vanta una incredibile storia di successo commerciale. SKIMS ha deciso di rispondere a ogni singolo cliente che vanta un'esperienza poco soddisfacente col prodotto. A questi sarà offerto un rimborso completo del costo del prodotto che potrà essere restituito (a spese dell'azienda) oppure no. Chi non vuole il rimborso, potrà richiedere la stessa cifra (150 dollari circa) sotto forma di buono per l'acquisto di altri prodotti SKIMS. “Vogliamo che ogni cliente sia veramente felice di ciò che riceve da Skims”, ha dichiarato l'azienda in una nota il cui contenuto è stato diffuso da Page Six . “Il loro feedback è importante per noi e darà direttamente forma al modo in cui ci approcciamo alle future uscite”.

Cosa conteneva il calendario, i gift oggetto della polemica

Skims è un marchio continuamente sulla cresta dell'onda e deve la sua grande popolarità nella sua breve storia commerciale alle numerose strategie di vendita legate a campagne pubblicitarie virali che includono la partecipazione di grandi nomi della moda, dello sport e dello showbiz, nonché della stessa co-founder Kim Kardashian.

Non c'è dubbio che anche la qualità dei prodotti e il loro largo apprezzamento siano alla base dei risultati di vendita sempre buoni, è logico, dunque, che il caso del calendario, un flop dal punto di vista della reputazione e non delle vendite, abbia stupito i fan del marchio.

Molti dei video di critiche al calendario sono diventati virali e hanno spinto diversi creator a realizzarne ancora altri, una escalation che ha indotto il marchio a correre ai ripari.

Il calendario è stato progettato come un conto alla rovescia al Natale di dodici caselle nelle quali sono stati inseriti altrettanti gift, tutti accessori del marchio SKIMS.

Il contenuto del calendario non era a sorpresa. Come spesso accade per prodotti di questo tipo, il contenuto era stato svelato nella descrizione del prodotto sul sito del marchio.

I clienti, dunque, erano consapevoli di acquistare un calendario che, tra i vari gift, conteneva elastici per capelli, qualche gadget natalizio, portachiavi e oggetti di più o meno legati al marchio dal valore non eccessivo.

Per molti clienti scontenti, infatti, il vero problema del prodotto non sta tanto nella selezione di gift ma nel costo di vendita al pubblico del calendario, giudicato eccessivo in relazione a ciò che contiene.

In ogni caso, anche il caso mediatico si è tradotto, come in altri episodi di questo genere, in visibilità per il brand che va dritto per la sua strada ed è già passato oltre, alla presentazione del nuovo prodotto del momento: calzature sportive realizzate in collaborazione con Nike.