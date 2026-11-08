Ballando con le Stelle, classifica e chi è stato eliminato

Nella sesta puntata della ventunesima edizione vince ancora Noemi Bocchi che, con Giovanni Pernice, fa il bis e si assicura altri 20 punti di bonus per sabato prossimo. La serata è stata segnata dall’infortunio di Ornella Muti, dalle parole di Milly Carlucci sul caso Diaco-Ravagnani e da un colpo di scena finale: Jimmy Ghione ha perso lo spareggio ma è restato in gara grazie alla wild card

La vittoria è andata ancora a Noemi Bocchi e Giovanni Pernice che, con la loro salsa, hanno convinto quasi all’unanimità i giudici. Partendo dal bonus di 20 punti conquistato sabato scorso, la coppia ha chiuso a quota 65 e, sommando il voto del pubblico (che pesa quanto quello della giuria), si è aggiudicata la serata e un nuovo bonus da 20 punti per la prossima puntata. Per i soli voti dei giudici, la coppia più apprezzata è stata invece quella formata da Monica Guerritore e Luca Urso : la loro salsa ha raccolto quattro dieci e un otto, per un totale di 48 punti, con Mariotto arrivato a proporre l’attrice come coreografa dell’intero programma. Ottime notizie anche per Anna Safroncik - che, con il valzer insieme a Leonardo Lini, ha ritrovato la forma delle prime settimane - e per Alessandro Matri , sempre più a suo agio nei balli latini dopo la rumba con Giada Lini.

La puntata è cominciata lontano dalla pista. Milly Carlucci ha voluto tornare sulla vicenda che ha tenuto banco per tutta la settimana: l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani a BellaMa ’, finita al centro delle critiche per i toni usati con l’ex sacerdote e sulla quale era intervenuta anche la Rai esprimendo il proprio rammarico. La conduttrice ha ribadito la sua vicinanza al concorrente, spiegando che “quando un membro di una famiglia viene aggredito, è come aggredire l’intera famiglia”. Il tema è tornato anche durante i commenti dei giudici dopo il samba di Ravagnani con Erika Martinelli: Matano e D’Urso hanno elogiato la calma con cui il concorrente ha gestito la situazione, mentre Mariotto è andato oltre, dichiarandolo “il vincitore morale di Ballando con le Stelle”. In classifica, però, la coppia si è fermata a metà strada, al nono posto.

La classifica

A rimescolare le posizioni è stato, come sempre, il tesoretto. Questa volta valeva 60 punti, accumulati grazie ai ballerini per una notte, e ognuna delle tre custodi ne aveva 20 da assegnare. Simona Ventura ha scelto Manuela Moreno, Francesca Fialdini ha premiato Jimmy Ghione e Rossella Erra ha puntato su Riccardo Rossi: tutti e tre sono così saliti nella parte alta della graduatoria.

Questa la classifica della serata di Ballando con le Stelle (voti della giuria, bonus e tesoretti):

Noemi Bocchi Manuela Moreno Riccardo Rossi Jimmy Ghione Monica Guerritore Anna Safroncik Alessandro Matri Aurora Ramazzotti Alberto Ravagnani Andy Díaz Ornella Muti

Con il voto del pubblico, Bocchi e Pernice hanno confermato il primo posto, mentre Jimmy Ghione e Andy Díaz sono finiti allo spareggio.

Lo spareggio e la wild card che salva Ghione

Nel ballottaggio, deciso esclusivamente dal televoto, Ghione e Anastasia Kuzmina si sono giocati la permanenza con un paso doble, mentre Díaz e Gioia Giovanatti hanno scelto una salsa. Il pubblico ha premiato nettamente il campione di atletica, con il 75% delle preferenze. Per l’ex inviato di Striscia la Notizia sembrava arrivato il momento dei saluti, ma a quel punto è intervenuto Matteo Addino, il Tribuno del Popolo, che ha deciso di giocarsi la sua wild card e annullare l’eliminazione. Ghione e Kuzmina torneranno quindi in pista sabato prossimo, anche se dovranno partire con una penalità di 20 punti. Per la terza volta in questa edizione, dunque, nessuno lascia la gara.

L’infortunio di Ornella Muti e lo scontro con D’Urso

Il momento più delicato della serata ha riguardato Ornella Muti. L’attrice, già alle prese con un problema alla spalla peggiorato dopo una caduta durante le prove, è riuscita a ballare con Pasquale La Rocca per meno di un minuto prima di doversi fermare. Visibilmente provata e in lacrime, ha spiegato di essere “imbottita di antidolorifici”, ma ha fatto sapere di non volersi ritirare. Quasi tutti i giurati le hanno rivolto parole di incoraggiamento, con una vistosa eccezione: Barbara D’Urso ha riaperto le vecchie tensioni tra le due, dicendole “Esci dal racconto di questa donna fragile, altre concorrenti ballano molto meglio di te”. La Rocca ha replicato che “questi discorsi ora sono superflui”, mentre Simona Ventura ha invocato “un po’ di umanità”. La coppia ha chiuso all’ultimo posto della classifica tecnica, ma resta in gara.

Tra gli ospiti, i ballerini per una notte sono stati Leonardo Pieraccioni e Tosca D’Aquino, di nuovo insieme sul palco a trent’anni dal loro celebre film e attesi al cinema dal 12 novembre con la nuova commedia di Pieraccioni, Un weekend artificiale.