I produttori Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz e gli attori Walker Scobell (Percy), Leah Sava’ Jeffries (Annabeth) e Aryan Simhadri (Grover) hanno partecipato a un Q&A al Cinema Moderno, fornendo qualche indicazione di ciò che vedremo nel ciclo di episodi che debutta su Disney+ il 20 novembre Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Le star di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo sono sbarcate a Lucca Comics & Games 2026, all’interno del programma dell’area Movies, per presentare la terza stagione in arrivo su Disney+ il 20 novembre. Accolti da un pubblico calorosissimo, il co-creatore ed executive producer Jonathan E. Steinberg, l’executive producer Dan Shotz e gli attori Walker Scobell (Percy), Leah Sava’ Jeffries (Annabeth) e Aryan Simhadri (Grover) hanno partecipato a un Q&A al Cinema Moderno, fornendo qualche indicazione di ciò che vedremo nel prossimo ciclo di episodi.

"Una stagione enorme" “La terza stagione sarà enorme – ha detto Jonathan E. Steinberg -. Per due stagioni ci siamo preparati per questa grande guerra che sta diventando reale e conosceremo il primo cattivo, il primo titano”. Dan Shotz gli ha fatto eco: “È la stagione più assurda di sempre. Vedremo i mostri, i titani, gli dei, tutti i vostri personaggi preferiti ma per noi questa è la stagione del cast per via del grande talento che contiene. Sarete spazzati via da quanto sono grandi”. Potrebbe interessarti Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo 3, tutte le novità

Una nuova Annabeth Leah Sava’ Jeffries ha invece spiegato che il suo personaggio avrà una crescita importante: “Esplorerà un lato diverso perché nelle altre stagioni ha sempre messo gli altri davanti a sé, aveva questo lato incredibilmente emotivo ogni volta che si allontanava da un altro personaggio. La vedremo più indipendente”. Shotz ha spiegato come si è lavorato sul personaggio partendo da romanzi in cui tutto è raccontato dal punto di vista di Percy: “In questa stagione riusciamo a vedere anche il punto di vista di Annabeth – ha detto -. Nei libri ha un ruolo abbastanza piccolo ma noi abbiamo Leah Sava’ Jeffries e dovevamo per forza mostrare anche il suo punto di vista. Da un lato onoriamo i libri fantastici da cui siamo partiti ma dall’altro abbiamo avuto la possibilità di creare nuovissime storie”.

Grover trova la sua strada Aryan Simhadri ha raccontato come anche il suo personaggio troverà una nuova dimensione: “In questa stagione incontreremo le cacciatrici e Grover capisce che non può continuare solo a seguire Annabeth e Percy, che ha trovato qualcuno che può capire, a differenza di loro, Pan, la natura e tutte le cose a cui tiene”. Potrebbe interessarti Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo 3, la data di uscita

Percy e Thalia, come in uno specchio Walker Scobell si è invece soffermato sulle dinamiche tra il suo personaggio e la Thalia interpretata da Tamara Smart: “Thalia è come uno specchio per Percy, provano le stesse emozioni e se le rimpallano tra di loro perché nessuno dei due è capace di processarle. C’è questa strana connessione perché Thalia aspetta che Percy si tolga di mezzo per prendere il suo posto. La sua figura ci dà una nuova idea di come affrontare la profezia vista nella seconda stagione”.