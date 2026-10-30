Grande Fratello Vip, le anticipazioni di venerdì 30 ottobre

Ilary Blasi svelerà l’esito del televoto annunciando il nome del primo finalista e del secondo inquilino candidato al ballottaggio eliminatorio. In nomination Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Jonathan Kashanian. Andreas Müller sarà protagonista di una sorpresa da parte della moglie Veronica Peparini
Quattordicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il 30 ottobre Ilary Blasi (FOTO) condurrà una nuova puntata del reality-show. Andreas Müller riceverà una sorpresa da parte di Veronica Peparini, mentre Carmen Di Pietro potrà rivedere il suo primo amore Luigi. Attesa per l’esito del televoto.
Grande fratello vip, le anticipazioni della puntata del 30 ottobre
Venerdì 30 ottobre Ilary Blasi accompagnerà il pubblico nel corso del nuovo appuntamento con l’edizione vip del celebre reality-show. Presenti in studio le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli, chiamate a commentare i comportamenti degli inquilini della casa più spiata del piccolo schermo. Stando alle anticipazioni pubblicate dal sito ufficiale del programma televisivo, la conduttrice cercherà di fare luce sul rapporto conflittuale tra Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia e Alex Belli. Carmen Di Pietro potrà riabbracciare il suo primo amore Luigi, mentre Andreas Müller riceverà una sorpresa da parte della moglie Veronica Peparini.
Inoltre, Ilary Blasi parlerà dei dubbi sulla storia d’amore tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, mentre Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi affronteranno una prova a tema Halloween. Infine, la conduttrice svelerà l’esito del televoto decretando il primo finalista e il secondo inquilino candidato al ballottaggio eliminatorio. In nomination Marina La Rosa (FOTO), Alex Belli, Piera Meloni, Alessandro Roncaccia e Jonathan Kashanian.
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Grande Fratello Vip, cos'è successo lunedì 26 ottobre
Venerdì 23 ottobre Giacomo Gallani ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip divenendo il terzo concorrente eliminato di questa edizione. L’ex inquilino ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Il Grande Fratello è stata un’esperienza incredibile, che porterò sempre con me come un bellissimo ricordo. Sono felice di averla vissuta, con tutte le emozioni, le difficoltà e le lezioni che mi ha lasciato. Accetto le critiche, perché fanno parte del gioco e credo che ci sia sempre qualcosa da imparare. Ma chi mi conosce davvero sa che sono una persona semplice, buona e con un cuore sincero, con i miei pregi e i miei difetti, come tutti”. Giacomo Gallani ha proseguito: “Non si può piacere a chiunque, e va bene così. L’importante è rimanere fedeli a se stessi. Grazie a chi ha saputo guardare oltre le apparenze, a chi mi ha sostenuto e anche a chi ha voluto conoscermi meglio attraverso questa esperienza. Il Grande Fratello finirà, ma il ricordo di quello che ho vissuto e delle persone che ho incontrato rimarrà con me per sempre”.
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Dalla prima apparizione in televisione nel reality show Grande Fratello, l'attore, uno dei più amati dagli italiani e oggi sposato con Cristina Marino, ha sperimentato film, serie tv e conduzioni televisive, da Saturno contro di Ferzan Özpetek a Mangia prega ama con Julia Roberts, e ancora da Doc - Nelle tue mani ad Avvocato Ligas, fino a Le Iene e GialappaShow