Grande Fratello Vip, le anticipazioni di venerdì 30 ottobre

Venerdì 23 ottobre Giacomo Gallani ha lasciato definitivamente la casa del Grande Fratello Vip divenendo il terzo concorrente eliminato di questa edizione. L’ex inquilino ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Il Grande Fratello è stata un’esperienza incredibile, che porterò sempre con me come un bellissimo ricordo. Sono felice di averla vissuta, con tutte le emozioni, le difficoltà e le lezioni che mi ha lasciato. Accetto le critiche, perché fanno parte del gioco e credo che ci sia sempre qualcosa da imparare. Ma chi mi conosce davvero sa che sono una persona semplice, buona e con un cuore sincero, con i miei pregi e i miei difetti, come tutti”. Giacomo Gallani ha proseguito: “Non si può piacere a chiunque, e va bene così. L’importante è rimanere fedeli a se stessi. Grazie a chi ha saputo guardare oltre le apparenze, a chi mi ha sostenuto e anche a chi ha voluto conoscermi meglio attraverso questa esperienza. Il Grande Fratello finirà, ma il ricordo di quello che ho vissuto e delle persone che ho incontrato rimarrà con me per sempre”.

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