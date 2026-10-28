Heidi Klum prepara il suo costume per Halloween 2026

Il conto alla rovescia è ufficialmente partito.

Come ogni autunno, Heidi Klum tiene sulle spine milioni di follower in attesa di scoprire in cosa si trasformerà per la notte delle streghe. La modella e conduttrice, 53 anni, ha scelto anche stavolta la strategia del mistero, distribuendo piccoli indizi senza mai svelare troppo. Il risultato si vedrà sabato 31 ottobre a New York, dove andrà in scena la venticinquesima edizione del suo party di Halloween, ormai un appuntamento fisso del calendario mondano statunitense.

Il primo sguardo su Instagram

Il 24 ottobre Heidi Klum ha condiviso sui social un’immagine ravvicinata, che ha subito scatenato i commenti: protesi dai colori accesi che ricordano organi interni, con forme simili a un cervello e ad anse intestinali. Nella didascalia, una domanda rivolta direttamente ai fan, “Qual è il mio costume?”, accompagnata dall’avviso che mancava ormai una sola settimana. Nei giorni successivi è arrivato un secondo assaggio, sempre senza spiegazioni. Anche il truccatore Mike Marino, suo storico collaboratore e vincitore di un Emmy per la serie The Penguin, ha contribuito ad alzare le aspettative, assicurando che si tratta di uno dei costumi più complessi mai realizzati.

Le teorie dei fan e le parole della modella

Sotto il post sono fioccate le ipotesi più disparate. C’è chi ha pensato a una barriera corallina o a una creatura degli abissi, chi alla strega Ursula de La Sirenetta, chi ancora a un mostro uscito da The Last of Us o dalla saga di Resident Evil. Non sono mancate le critiche di chi ha trovato la foto eccessiva, ma molti utenti hanno difeso con entusiasmo la tradizione. Già a settembre, intervistata da Parade e People, Klum aveva messo le mani avanti: “Si abbina molto bene al vino rosso. È molto, molto sanguinoso”, aveva detto, aggiungendo che “Halloween è proprio questo: puntiamo sul macabro e ci spingiamo fino in fondo”. Un riferimento non casuale, visto che la modella ha stretto una collaborazione con il marchio di vino Apothic, che per l’occasione ha lanciato un oggetto da collezione in edizione limitata ispirato alle sacche per le trasfusioni, autografato da lei. L’idea, peraltro, era pronta da tempo: già nell’autunno del 2025 Klum aveva raccontato di sapere in anticipo cosa avrebbe indossato quest’anno.