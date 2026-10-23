Calendario Pirelli 2027, "India" di Sundsbø, Avani e Raghu Rai. FOTO

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Calendario Pirelli 2027, India di Sundsbø, Avani e Raghu Rai, tra storia e modernità. FOTO

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Pirelli Calendar Press Office, Courtesy

Pirelli ha presentato “India”, un progetto scattato per la prima volta da tre autori: il norvegese Sølve Sundsbø, il maestro indiano Raghu Rai e sua figlia, Avani Rai. Un ritratto del Paese unico, che mette insieme il passato e il presente con la bellezza e la cultura di un popolo che vive la contemporaneità senza dimenticare la propria tradizione millenaria. La gente comune della strada posa insieme a protagoniste affermate della moda, del cinema e non solo. L'obiettivo: restituire l'essenza del Paese

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