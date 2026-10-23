Calendario Pirelli 2027, "India" di Sundsbø, Avani e Raghu Rai. FOTO

2/12 Pirelli Calendar Press Office

Sølve Sundsbø, autore dell’edizione 2026 di "The Cal“, ha sottolineato la natura imprendibile dell'India: "L’India non è mai una cosa sola“, ha detto il fotografo, che ha aggiunto: "È un Paese nel quale tempi, tradizioni e realtà differenti convivono, dove antico e contemporaneo entrano nella stessa immagine“. Suoi i ritratti di "Straordinarie donne indiane (…) poetesse, musiciste, architette, modelle e attrici“. Il cast comprende anche Avani Rai, protagonista di questo scatto.

Calendario Pirelli 2027, c'è anche la modella Bhavitha Mandava: le foto di backstage