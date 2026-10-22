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Fiorello sugli autotrasportatori: “La gente non può aspettare”

Spettacolo

Nella terza puntata de La Pennicanza su Rai Radio2, Fiorello ha dedicato l'apertura della trasmissione alle proteste degli autotrasportatori e agli effetti del caro vita, con un appello al governo ad avviare un confronto. Lo showman ha parlato di supermercati vuoti nel Sud Italia e dell'aumento dei prezzi dei beni alimentari

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Le proteste degli autotrasportatori e il tema del caro vita hanno aperto la terza puntata de La Pennicanza, il programma di Rai Radio2 condotto da Fiorello e Biggio. Lo showman ha scelto di portare al centro della trasmissione le difficoltà legate alla distribuzione delle merci (DIRETTA) e all'aumento dei prezzi, con particolare riferimento alla situazione nel Sud Italia.

“Siamo qui a ridere e scherzare, ma non possiamo fare finta di niente. Sapete benissimo quello che sta accadendo nel Paese, accendiamo sempre una luce sugli autotrasportatori. I supermercati al Sud sono vuoti e i prezzi sono ora alle stelle! Il radicchio ha raggiunto i 15 euro al kg! Ormai nei negozi, al posto di ‘Compro Oro’ scrivono direttamente ‘Compro Lattuga’!”.

Fiorello ha quindi rivolto un appello al governo chiedendo l'apertura di un confronto con le categorie coinvolte.

“Faccio un appello al governo: aprite i tavoli! La gente non può aspettare: il cibo e i beni di prima necessità sono sacri!”.

Le imitazioni e la satira in trasmissione

Nel resto della puntata, Fiorello ha proposto l'imitazione di Jannik Sinner, ironizzando sull'infortunio del tennista e sui tentativi di trovare una soluzione al problema fisico. Spazio anche alla satira televisiva con battute su Sigfrido Ranucci e Amadeus. In chiusura, lo showman ha annunciato la sua partecipazione a una delle date sold out di Max Pezzali al PalaEur, dove canterà con l'artista il brano “Come mai”. Tra gli ospiti della trasmissione anche Giuliano Sangiorgi, intervenuto in videochiamata, e un omaggio musicale a Riccardo Fogli nel giorno del suo compleanno.

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