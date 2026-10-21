Sahara Ray, l'ex fidanzata di Justin Bieber è morta all'età di 34 anni

DALLA PRESUNTA RELAZIONE CON JUSTIN BIEBER ALLE DIPENDENZE

Nata il 10 marzo 1993 a Torquay, in Australia, Sahara Ray è cresciuta tra le Hawaii e Santa Cruz, in California, seguendo le competizioni del padre, il surfista professionista australiano Tony Ray, che nel 1992 aveva raggiunto l’undicesimo posto nella classifica mondiale. “Ogni inverno trascorrevo tre mesi sulla costa nord delle Hawaii con mio padre”, aveva raccontato alla rivista GQ nel 2015. “Era un surfista professionista, quindi viaggiavo spesso con lui mentre gareggiava nel Pipe Masters e nelle competizioni di surf su onde giganti”. Nel 2016 la modella aveva fatto notizia per una presunta relazione con Justin Bieber, con il quale era stata fotografata alle Hawaii. Inoltre, nel 2015 erano circolate voci su una sua presunta relazione con il cantante australiano Cody Simpson, mentre nel 2023 alcuni scatti l'avevano ritratta a Los Angeles in compagnia del musicista Mod Sun. Ray aveva poi radunato su Instagram un vasto pubblico attraverso il lavoro nel mondo della moda e sui social. Parallelamente aveva anche lanciato la sua linea di costumi da bagno, Sahara Ray Swim. Nel 2025 aveva annunciato su Instagram la sua gravidanza, e nel gennaio 2026 aveva dato alla luce la figlia, Snow, che oggi ha nove mesi. “Piccola Snow, hallelujah”, aveva scritto nella didascalia di un video che ritraeva la neonata, pubblicato nel mese di aprile 2026. L’ultimo carosello risaliva al mese di luglio 2026: “Tutto il mio cuore, baby Snow”. La vita di Ray, però, non era stata costellata di sole gioie. Nel 2024 aveva raccontato ai follower di aver ricevuto la diagnosi di sindrome di Guillain-Barré, una rara patologia neurologica nella quale il sistema immunitario può compromettere i nervi periferici. La malattia può provocare debolezza muscolare, formicolii, perdita di sensibilità e, nei casi più gravi, paralisi. La modella aveva spiegato di aver visto apparire i sintomi dopo un incidente automobilistico, e di aver avuto pesanti conseguenze sulla sua mobilità. “Non so nemmeno da dove cominciare questo video, sono sopraffatta da quello che mi sta succedendo”, aveva detto in un filmato condiviso sui social. “In questo momento sono paralizzata dalla parte superiore delle cosce fino ai piedi. Non riesco proprio a camminare”. All’epoca aveva aggiunto di trascorrere gran parte del tempo su una sedia a rotelle e di utilizzare un deambulatore. Nel 2021, inoltre, Ray aveva annunciato di essere entrata in una struttura di Malibu specializzata sia nel trattamento delle dipendenze da droghe e alcol, sia nel sostegno alla salute mentale. Aveva quindi raccontato pubblicamente l’evoluzione del percorso all’interno della struttura alla quale si era affidata.