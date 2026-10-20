Ospite del podcast Vale Tutto di Selvaggia Lucarelli, Giulia De Lellis ha raccontato di essersi affidata a un insegnante privato di italiano quando hanno cominciato ad arrivare le prime proposte televisive. L’influencer ha parlato anche delle lezioni di dizione e di inglese, del rimpianto per gli studi trascurati e del sogno, ancora vivo, di laurearsi

Tutto parte da un’ammissione sul passato. Giulia De Lellis ha riconosciuto di non aver dato abbastanza peso alla formazione quando ne aveva l’occasione: “ Ho studiato poco quando avevo il tempo, il lusso di quel tempo di poter studiare ”. Ha spiegato di aver capito solo più tardi quanto contasse quella fase della vita: “Sottovalutavo l’importanza dello studio, è una cosa che ho capito tardi”.

Giulia De Lellis ha scelto di raccontarsi senza filtri. Nella lunga chiacchierata con Selvaggia Lucarelli, durata più di un’ora, l’imprenditrice romana ha parlato di uno dei suoi punti deboli, le lacune nella lingua italiana , e del lavoro che sta facendo per colmarle.

Professore privato, dizione e inglese

La svolta è arrivata con il debutto in televisione. Quando le hanno offerto per la prima volta di condurre un programma, De Lellis ha sentito il bisogno di rafforzare le proprie basi linguistiche. “Sono diventata pazza per trovare un professore di italiano: volevo proprio ripartire dalle basi, avevo delle lacune”, ha raccontato. Quella collaborazione non si è mai interrotta. L’insegnante resta un punto di riferimento ogni volta che arriva un impegno importante: “Ancora oggi, ogni volta che devo presentare uno show o ho un ruolo importante, lo chiamo. Facciamo dialoghi, improvvisiamo dei copioni”.

Lucarelli le ha chiesto quali fossero, all’epoca, gli errori più frequenti. La risposta è stata diretta: “I congiuntivi, un po’ tutto... Banalmente anche le doppie, che mettevo ovunque!”. Allo studio della grammatica si sono aggiunti altri due fronti. Ha preso un’insegnante di dizione per correggere la pronuncia e oggi segue lezioni di inglese due o tre volte alla settimana.

Una curiosità che non si ferma

La voglia di imparare di De Lellis non riguarda solo la lingua. L’influencer, che negli anni ha lanciato anche un proprio marchio, ha spiegato di dedicare tempo ad aggiornarsi sugli aspetti legati al lavoro: “Approfondisco costantemente la parte di cosmetica, l’imprenditoria e il finance”.

Si è descritta come una persona molto curiosa, abituata a imparare sia dai libri sia dalle persone competenti di cui sceglie di circondarsi. Un tratto che la stessa Lucarelli ha confermato con un aneddoto. Ha ricordato una cena di Natale con l’agenzia, un paio d’anni fa, in cui De Lellis l’aveva subito tempestata di domande, chiedendole senza giri di parole se avesse fatto il botox.

Le sue parole hanno acceso il dibattito in rete. Molti hanno apprezzato la sincerità con cui ha parlato delle proprie fragilità, un tema raro tra i volti dei social. Altri, invece, hanno fatto notare che nei suoi post il percorso di miglioramento sembra ancora lontano dall’essere concluso.