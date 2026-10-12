Monir Ghassem: “La stand up comedy? Ho iniziato grazie alla psicologa”

Abbiamo incontrato al Festival di Internazionale a Ferrara una delle voci più interessanti della stand up italiana. Metà iraniana, laureata in Cooperazione internazionale, si è avvicinata ai palchi in un momento di crisi. "Non trovavo un lavoro vero. Stavo male. La mia psicoterapeuta mi consigliò di fare qualcosa per canalizzare la rabbia. Pensava forse a un corso di zumba. Io invece mi iscrissi a un corso di scrittura comica" ci ha raccontato Ghassem