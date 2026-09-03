Rossini Opera Festival arriva su Sky Classica con Le Siège de Corinthe

Martedì 8 settembre alle 21.15, Sky Classica trasmette in prima visione assoluta Le Siège de Corinthe di Gioachino Rossini, registrato al Rossini Opera Festival 2026 di Pesaro. L'opera, proposta nella sua versione originale francese, sarà disponibile anche in replica nei sei giorni successivi, confermando l'impegno dell'emittente nel portare sul piccolo schermo i grandi appuntamenti della lirica internazionale.

tra arte e modernità

Per questo nuovo allestimento, Davide Livermore sposta la vicenda in un enorme deposito museale dove casse di legno, statue e reperti dell'antica Grecia diventano il cuore della narrazione. Corinto non è soltanto una città assediata, ma il simbolo della bellezza e del patrimonio culturale che l'umanità è chiamata a proteggere, mentre l'assediante incarna la forza della modernità in un continuo dialogo tra passato e presente. Sul podio dirige Carlo Rizzi alla guida dell'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, con un cast internazionale che comprende Vasilisa Berzhanskaya, Adrian Sâmpetrean, Maxim Mironov e Matteo Roma.