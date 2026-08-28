Dal 3 al 6 settembre debutta il Nantes Films & Series Festival de la Butte, nuovo appuntamento franco-italiano dedicato a cinema e serie tv. Tra gli ospiti Cristina Donadio, celebre Scianel di Gomorra, Samir Boitard di Pax Massilia, Thierry Godard e Moussa Maaskri. In programma proiezioni, talk, masterclass e un evento a Bellevue sostenuto da Roberto Saviano. Spazio anche al Women in Light Award dedicato a Émilie Dequenne.

Intitolata «Saison 1 – Les Origines» , questa prima edizione riunirà attrici, attori, autori, produttori e professionisti in quattro giornate di proiezioni, incontri, talk e masterclass. Fin dalla sua nascita, il festival sceglie inoltre di riservare uno spazio permanente alla creazione italiana, con l’obiettivo di costruire un ponte culturale duraturo tra Francia e Italia

Dal 3 al 6 settembre Nantes ospiterà la prima edizione del Nantes Films & Series Festival de la Butte , un nuovo appuntamento culturale gratuito e aperto a tutti, nato per raccontare il cinema e le serie attraverso le donne e gli uomini che li rendono possibili.

A Nantes il festival offrirà al pubblico l’occasione di incontrare l’attrice oltre il personaggio che l’ha resa iconica. Cristina Donadio inaugurerà simbolicamente lo spazio permanente dedicato ogni anno alla creazione italiana e riceverà l’Excellence Award , riconoscimento assegnato a una personalità capace di incarnare l’eccellenza del proprio mestiere e di far viaggiare la cultura del proprio Paese oltre i confini nazionali.

Ospite italiana della prima edizione sarà Cristina Donadio , attrice napoletana dal percorso trasversale tra teatro, cinema e televisione, divenuta celebre a livello internazionale grazie alla sua interpretazione di Scianel in Gomorra.

«Sono felice che Gomorra arrivi negli spazi metropolitani francesi, là dove raccontare il potere è ancora più necessario. Grazie per questo progetto! È molto bello.»

L’iniziativa ha ricevuto anche il sostegno di Roberto Saviano , autore del libro-inchiesta da cui è nato il fenomeno internazionale di Gomorra, che ha voluto rivolgere al festival un messaggio in occasione dell’appuntamento di Bellevue:

Sarà proiettato un episodio di Gomorra nel quale il personaggio di Scianel, interpretato da Cristina Donadio , ha un ruolo centrale. Alla proiezione seguirà un incontro con gli ospiti del festival dal titolo “Nulla è scritto in anticipo – Credere nei propri sogni e costruire il proprio cammino” , dedicato alle scelte, al lavoro, alla perseveranza e alla possibilità di costruire il proprio percorso.

Uno degli appuntamenti centrali del festival si terrà sabato 5 settembre al Centre socioculturel de Bellevue , dove il festival porterà il cinema e le serie direttamente all’interno di un quartiere popolare dell’area metropolitana di Nantes, creando un momento di incontro tra artisti, abitanti e nuove generazioni.

A Bellevue Cristina Donadio e Samir Boitard saranno affiancati da artisti dai percorsi differenti, tra cui Thierry Godard , padrino della prima edizione, Moussa Maaskri , Sheila O’Connor , Saïd Daniel e Soriba Dabo – entrambi originari del quartiere – e lo stuntman Fred Guérin . Attraverso esperienze e mestieri diversi, gli ospiti racconteranno le scelte, il lavoro e la perseveranza che li hanno condotti fino ai set.

Tra gli artisti che incontreranno il pubblico a Bellevue ci sarà anche Samir Boitard . L’attore fa parte del cast di Pax Massilia , il crime thriller ambientato a Marsiglia e diretto da Olivier Marchal , disponibile su Netflix anche in Italia. La sua presenza crea un ulteriore legame immediato con gli spettatori italiani e rafforza il dialogo del festival tra le grandi serialità francesi e italiane.

Il Women in Light Award: la luce di Émilie Dequenne continua a vivere

Tra i momenti più significativi della prima edizione ci sarà il Women in Light Award, riconoscimento ispirato a Émilie Dequenne e nato per mantenere viva l’eredità artistica e umana dell’attrice.

Il premio vuole valorizzare le donne che contribuiscono alla realizzazione di film e serie, sia davanti alla macchina da presa sia nei diversi ruoli della creazione, della produzione e della diffusione delle opere. Un riconoscimento che celebra inoltre le donne capaci, attraverso il proprio lavoro e il proprio percorso, di dare visibilità ad altre donne.

Le otto premiate dell’edizione 2026 sono Danièle Gain, agente artistica; Alexandra Clert, creatrice, sceneggiatrice e produttrice; Camille Perrier, giornalista e scrittrice; Sheila O’Connor, attrice, sceneggiatrice e regista; Marianne Le Morvan, dottoressa in Storia dell’arte e curatrice di mostre; Emine Meyrem, attrice e autrice; Nade Dieu, attrice; e Cristina Donadio, attrice.

Per Donadio sarà dunque un doppio riconoscimento: oltre all’Excellence Award, riceverà anche il Women in Light Award, che ne celebra il percorso creativo e il contributo dato alle storie e ai personaggi femminili che ha interpretato.

La cerimonia del Women in Light Award si terrà venerdì 4 settembre a Nantes e il riconoscimento diventerà un appuntamento annuale del festival, con l’obiettivo di mantenere viva, edizione dopo edizione, la memoria di Émilie Dequenne.