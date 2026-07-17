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Kris Jenner, la mamma è morta all'età di 91 anni

Spettacolo
©Ansa

Lutto nella famiglia Kardashian-Jenner: Mary Jo "MJ" Campbell, madre della matriarca Kris, si è spenta a pochi giorni dal suo 92esimo compleanno. L'annuncio è arrivato con un lungo e commosso messaggio pubblicato dalla figlia su Instagram. Volto amatissimo dei reality di famiglia, lascia sei nipoti e numerosi pronipoti

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La famiglia più famosa della tv americana piange la sua decana.

 

Mary Jo Campbell, conosciuta dai fan semplicemente come MJ, madre di Kris Jenner e nonna di Kim, Kourtney, Khloé e Rob Kardashian, oltre che di Kendall e Kylie Jenner, è morta all'età di 91 anni.

 

A dare la notizia è stata la stessa Kris, che giovedì 16 luglio ha affidato ai social un lungo tributo, scrivendo che nessuna parola potrebbe descrivere ciò che sua madre ha rappresentato per lei. Le cause della morte non sono state rese note. Un dettaglio rende la scomparsa ancora più toccante: MJ avrebbe compiuto 92 anni tra pochi giorni.

L'addio commosso di Kris Jenner

Nel suo messaggio, la manager e produttrice ha ringraziato la madre per ogni sacrificio compiuto e per l'infanzia felice che le ha regalato, promettendo che il suo amore continuerà a vivere nelle tradizioni di famiglia. "Il mio cuore si è spezzato in milioni di pezzi", ha scritto, aggiungendo di rivedere qualcosa di lei in ognuno dei suoi figli e nipoti.

 

Il legame tra le due è rimasto fortissimo fino all'ultimo: in una recente intervista al podcast di Jay Shetty, Kris aveva raccontato di sentirla ogni giorno al telefono per scegliere insieme cosa guardare in tv, e di aver provato più volte, invano, a convincerla a trasferirsi da lei.

 

MJ, fieramente indipendente, viveva a poco più di un chilometro dalla figlia, dividendosi tra Los Angeles e La Jolla, in California. Per la famiglia si tratta del secondo grave lutto in pochi anni: nel marzo 2024 era scomparsa improvvisamente, a 65 anni, l'altra figlia di MJ, Karen Houghton, sorella minore di Kris.

Un volto amato dei reality di famiglia

Pur non essendo una protagonista in senso stretto, MJ era diventata negli anni una presenza familiare per milioni di spettatori. Le sue apparizioni in Al passo con i Kardashian e poi in The Kardashians l'avevano resa una beniamina del pubblico, conquistato dalla sua ironia pungente, dal carattere caloroso e dal rapporto speciale con i nipoti. Donna d'affari e lavoratrice instancabile, ha trasmesso a Kris quei valori di famiglia e imprenditorialità che sarebbero poi diventati il marchio di fabbrica della dinastia Kardashian-Jenner. Sui social, accanto al dolore dei familiari, sono arrivati in queste ore i messaggi di cordoglio di amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

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