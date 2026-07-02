Le due attrici si erano conosciute nel 2013 sul set di London Fields, film al quale aveva partecipato con un cameo anche Johnny Depp . Già allora, ha raccontato Delevingne, l'attore nutriva sospetti sulla loro amicizia, divorato da una gelosia che lei stessa ha definito evidente. Ma la modella ha voluto precisare la cronologia dei fatti: all'epoca tra loro non c'era nulla. Solo in seguito, quando Heard stava affrontando il divorzio dalla star dei Pirati dei Caraibi, le cose sono cambiate: " Siamo state vicine per molto tempo, e poi quando loro erano alle prese con il divorzio, sì, eravamo coinvolte ". La confessione mette fine a quasi dieci anni di speculazioni, riaccese anche durante la battaglia legale tra Depp e Heard nel 2020. Delevingne ha aggiunto che, nello stesso periodo, l'attrice di Aquaman frequentava anche altre persone, con un riferimento implicito a Elon Musk .

L'overdose e la rinascita

Il capitolo più drammatico dell'intervista riguarda però la dipendenza. Tutto è precipitato nel 2022, quando le foto che la ritraevano scalza e in evidente stato confusionale in aeroporto, di ritorno dal Burning Man, fecero il giro del mondo. Poco prima di quegli scatti, ha rivelato, aveva avuto una crisi epilettica indotta dalle sostanze. Le conseguenze furono immediate: i brand smisero di rinnovarle i contratti e la modella capì di dover cambiare vita. Il percorso, però, non fu lineare. Dopo la disintossicazione medica dal GBL, Delevingne ricadde e andò in overdose, probabilmente a causa di oppiacei presenti nella cocaina che aveva acquistato. Fu la sua fidanzata a chiamare i soccorsi, che la rianimarono con il Narcan, il farmaco salvavita contro le overdose da oppioidi. Il risveglio in ospedale, con il dolore negli occhi delle persone amate, fu il vero punto di svolta. Oggi Delevingne è sobria e ha trasformato quella rinascita in musica: solo dopo essersi perdonata, ha spiegato, ha trovato il coraggio di credere in se stessa come artista.