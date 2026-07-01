Dopo essere diventata un fenomeno mondiale quando era ancora una bambina, oggi celebra un nuovo traguardo personale. La celebre modella francese ha detto sì in una cerimonia elegante e riservata, aprendo un nuovo capitolo della sua vita

A distanza di anni da quando il suo volto fece il giro del mondo, la celebre modella francese ha pronunciato il fatidico sì sposando l'attore e DJ Ben Attal. La cerimonia civile si è svolta a Parigi in un'atmosfera intima, circondata da familiari e amici più stretti. Per l'occasione ha scelto un raffinato abito color avorio, impreziosito da una mantella dal taglio essenziale e da un bouquet di calle, mentre gli sposi sono arrivati al municipio a bordo di una Porsche 356 Speedster d'epoca.