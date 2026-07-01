Il matrimonio di Thylane Blondeau, l'ex bambina più bella del mondo ha sposato Ben AttalSpettacolo
Dopo essere diventata un fenomeno mondiale quando era ancora una bambina, oggi celebra un nuovo traguardo personale. La celebre modella francese ha detto sì in una cerimonia elegante e riservata, aprendo un nuovo capitolo della sua vita
A distanza di anni da quando il suo volto fece il giro del mondo, la celebre modella francese ha pronunciato il fatidico sì sposando l'attore e DJ Ben Attal. La cerimonia civile si è svolta a Parigi in un'atmosfera intima, circondata da familiari e amici più stretti. Per l'occasione ha scelto un raffinato abito color avorio, impreziosito da una mantella dal taglio essenziale e da un bouquet di calle, mentre gli sposi sono arrivati al municipio a bordo di una Porsche 356 Speedster d'epoca.
Dalla passerella all'altare
Oggi è una delle modelle francesi più affermate sulla scena internazionale, ma continua a essere ricordata per il soprannome che l'ha resa famosa da bambina. Un'etichetta che ha accompagnato tutta la sua carriera e che, negli anni, ha alimentato il dibattito sul rapporto tra moda, notorietà e infanzia. Con il matrimonio, però, l'attenzione si è spostata sulla sua vita privata e su un nuovo percorso personale, lontano dalle definizioni che l'hanno resa celebre agli inizi.
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