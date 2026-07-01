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Il matrimonio di Thylane Blondeau, l'ex bambina più bella del mondo ha sposato Ben Attal

Spettacolo
Instagram @thylaneblondeau

Dopo essere diventata un fenomeno mondiale quando era ancora una bambina, oggi celebra un nuovo traguardo personale. La celebre modella francese ha detto sì in una cerimonia elegante e riservata, aprendo un nuovo capitolo della sua vita

A distanza di anni da quando il suo volto fece il giro del mondo, la celebre modella francese ha pronunciato il fatidico sì sposando l'attore e DJ Ben Attal. La cerimonia civile si è svolta a Parigi in un'atmosfera intima, circondata da familiari e amici più stretti. Per l'occasione ha scelto un raffinato abito color avorio, impreziosito da una mantella dal taglio essenziale e da un bouquet di calle, mentre gli sposi sono arrivati al municipio a bordo di una Porsche 356 Speedster d'epoca.

Dalla passerella all'altare

Oggi è una delle modelle francesi più affermate sulla scena internazionale, ma continua a essere ricordata per il soprannome che l'ha resa famosa da bambina. Un'etichetta che ha accompagnato tutta la sua carriera e che, negli anni, ha alimentato il dibattito sul rapporto tra moda, notorietà e infanzia. Con il matrimonio, però, l'attenzione si è spostata sulla sua vita privata e su un nuovo percorso personale, lontano dalle definizioni che l'hanno resa celebre agli inizi.

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