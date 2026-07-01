L'attore di Arma Letale Danny Glover confessa di avere l'Alzheimer

L'attore americano, 79 anni, ha rilasciato un'intervista esclusiva al programma Today della NBC, condotta dall'ex anchorman Lester Holt. La diagnosi risale al 2023
L'attore americano Danny Glover, 79 anni, ha reso pubblica oggi la sua diagnosi di Alzheimer, malattia con cui convive da diversi anni.
La confessione è arrivata in un'intervista esclusiva al programma Today della NBC, registrata a casa sua e condotta dall'ex anchorman Lester Holt, alla presenza di alcuni familiari.
Con oltre 170 crediti tra cinema e televisione in quasi quarant'anni di carriera, Glover è noto soprattutto per il ruolo dell'agente Roger Murtaugh nella saga di Arma Letale, ma la sua storia professionale va ben oltre quella serie. La decisione di uscire allo scoperto è stata presa, ha spiegato la famiglia, per abbattere lo stigma che ancora circonda questa malattia e per permettere all'attore di tenere il controllo della propria storia.
La diagnosi e le parole di Glover
Secondo quanto raccontato nell'intervista e in un parallelo approfondimento sulla rivista People, la diagnosi risale al 2023. La figlia Mandisa aveva iniziato a notare qualcosa già l'anno precedente: il padre, sempre famoso tra chi lo conosceva per una memoria straordinaria, capace di ricordare con precisione ogni dettaglio di episodi risalenti a decenni prima, aveva cominciato a raccontare storie della sua vita con pezzi mancanti, lacune insolite che avevano insospettito chi gli stava vicino. Glover ha descritto la propria condizione con lucidità e una certa pacatezza: "Ci convivo, in un certo senso. Sono sicuro che con il progredire della malattia le cose cambieranno". Tuttavia, ha aggiunto di non sentire questa come la fine: "Non voglio che la mia vita finisca qui. C'è ancora lavoro da fare". Da quando ha ricevuto la diagnosi, i movimenti, il linguaggio e la memoria hanno subito un rallentamento, ma l'attore è ancora attivo, partecipa a eventi nella sua città, San Francisco, e continua a frequentare la comunità in cui è cresciuto.
Una carriera da oltre 170 ruoli
Nato a San Francisco nel 1946, Danny Glover ha costruito una delle filmografie più solide e variegate della sua generazione, passando senza difficoltà dal cinema d'azione a quello d'autore.
Prima della consacrazione popolare con Arma Letale nel 1987 accanto a Mel Gibson, aveva già dimostrato la propria levatura in pellicole come Il colore viola di Steven Spielberg e Witness - Il testimone, entrambe del 1985. Nel corso degli anni ha collezionato quattro candidature agli Emmy, un Independent Spirit Award e quattro nomination ai Grammy per i suoi lavori come narratore. Nel gennaio del 2022 aveva ricevuto il Jean Hersholt Humanitarian Award, il premio Oscar alla carriera assegnato per meriti umanitari, in riconoscimento del suo lungo impegno a favore dei diritti civili, della giustizia sociale e della solidarietà internazionale.
Il suo ultimo ruolo cinematografico è stato nel film Disney+ The Naughty Nine nel 2023. L'Alzheimer Association ha confermato di stare lavorando con l'attore per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia, sottolineando come la diagnosi precoce possa fare la differenza dato che il deterioramento cognitivo può iniziare fino a quindici anni prima della comparsa dei sintomi conclamati.