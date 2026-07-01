L'attore di Arma Letale Danny Glover confessa di avere l'Alzheimer

L'attore americano Danny Glover, 79 anni, ha reso pubblica oggi la sua diagnosi di Alzheimer, malattia con cui convive da diversi anni.

La confessione è arrivata in un'intervista esclusiva al programma Today della NBC, registrata a casa sua e condotta dall'ex anchorman Lester Holt, alla presenza di alcuni familiari.

Con oltre 170 crediti tra cinema e televisione in quasi quarant'anni di carriera, Glover è noto soprattutto per il ruolo dell'agente Roger Murtaugh nella saga di Arma Letale, ma la sua storia professionale va ben oltre quella serie. La decisione di uscire allo scoperto è stata presa, ha spiegato la famiglia, per abbattere lo stigma che ancora circonda questa malattia e per permettere all'attore di tenere il controllo della propria storia.

La diagnosi e le parole di Glover

Secondo quanto raccontato nell'intervista e in un parallelo approfondimento sulla rivista People, la diagnosi risale al 2023. La figlia Mandisa aveva iniziato a notare qualcosa già l'anno precedente: il padre, sempre famoso tra chi lo conosceva per una memoria straordinaria, capace di ricordare con precisione ogni dettaglio di episodi risalenti a decenni prima, aveva cominciato a raccontare storie della sua vita con pezzi mancanti, lacune insolite che avevano insospettito chi gli stava vicino. Glover ha descritto la propria condizione con lucidità e una certa pacatezza: "Ci convivo, in un certo senso. Sono sicuro che con il progredire della malattia le cose cambieranno". Tuttavia, ha aggiunto di non sentire questa come la fine: "Non voglio che la mia vita finisca qui. C'è ancora lavoro da fare". Da quando ha ricevuto la diagnosi, i movimenti, il linguaggio e la memoria hanno subito un rallentamento, ma l'attore è ancora attivo, partecipa a eventi nella sua città, San Francisco, e continua a frequentare la comunità in cui è cresciuto.