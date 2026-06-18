È morto il 17 giugno il sassofonista, flautista e clarinettista che co-fondò il gruppo rock-jazz Chicago nel 1967. Aveva 81 anni e da sei combatteva contro l'Alzheimer. La sua visione - portare una sezione fiati al centro di una band rock - ha cambiato per sempre la storia della musica popolare americana

Il successo arrivò in modo travolgente: il gruppo incise quasi quaranta album e vendette complessivamente oltre 100 milioni di copie nel mondo . Parazaider rimase uno dei pilastri della formazione per oltre cinquant'anni, fino al ritiro nel 2017, poco dopo che il gruppo era stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2016.

Nato il 14 marzo 1945 a Maywood, Illinois, Parazaider studiò clarinetto classico prima di decidere, insieme ad alcuni amici d'infanzia, di fondare quella che sarebbe poi diventata una delle band più iconiche della storia del rock. Il gruppo passò attraverso diversi nomi - prima The Big Thing, poi Chicago Transit Authority - prima di stabilizzarsi semplicemente come Chicago nel 1969. Tra i membri fondatori figuravano Peter Cetera al basso, Terry Kath alla chitarra, Robert Lamm alle tastiere, Lee Loughnane alla tromba, James Pankow al trombone e Danny Seraphine alla batteria.

Se i Chicago suonano come nessun altro, il merito è in gran parte suo. Walter Parazaider è stato il musicista che per primo immaginò di integrare una sezione fiati completa all'interno di una band rock : un'idea radicale per il 1967, e ancora oggi rarissima. Quel sogno è diventato uno dei gruppi più venduti della storia della musica americana . Parazaider si è spento il 17 giugno 2026, alle 2:10 del mattino, in un hospice, con la moglie JacLynn al suo fianco. Soffriva di Alzheimer da sei anni.

Walter Parazaider - sassofonista, flautista e clarinettista che co-fondò il gruppo rock-jazz Chicago nel 1967 - è morto a 81 anni dopo una lunga battaglia contro l'Alzheimer .

Il flautista di Colour My World e la lotta contro l'Alzheimer

Tra i momenti più celebri della carriera di Walter Parazaider ci sono il solo di flauto in Colour My World - brano del 1971 diventato un classico delle ballate romantiche - e quello di sassofono in Just You 'n' Me, hit del 1973. Due istanti che raccontano meglio di qualsiasi biografia la sua versatilità e la sua sensibilità musicale.

Nel 2021 Parazaider aveva reso pubblica la diagnosi di Alzheimer con una lettera sul sito ufficiale della band, in cui esprimeva gratitudine per il supporto medico e familiare e dichiarava di non voler mollare. La moglie JacLynn, con cui era stato sposato per 59 anni, ha confermato che ha combattuto con forza contro la malattia fino alla fine. La figlia Felicia ne ha annunciato la scomparsa su Facebook con parole di dolore e sollievo: adesso, almeno, non soffre più.