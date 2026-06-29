Capelli Estate 2026: 18 tagli medi e corti, dal caschetto di Charlene al bixie di Zendaya
Le chiome corte stanno vivendo una stagione di riscoperta e consensi, lo hanno capito immediatamente le star che al primo accenno di bel tempo hanno iniziato a sperimentare con tagli di capelli sbarazzini e originali e bob che sfiorano l'orecchio da pettinare lisci o mossi. Corto uguale chic, in molti casi, una mossa che dona stile e alleggerisce il viso. Ecco i tagli e gli styling più belli in circolazione, da copiare subito
A cura di Vittoria Romagnuolo