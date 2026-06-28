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Spettacolo

Alessandro Sugar: “Dentro lo studio di Ennio Morricone tra musica, memoria e passioni”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Alessandro Sugar. Foto: Luca Secchi

In occasione della presentazione della seconda edizione di SLAM, il Festival internazionale delle Colonne Sonore che si terrà alla Triennale di Milano dall’11 al 13 dicembre con un’anteprima alla Scala, sono state diffuse foto inedite dello studio del grande compositore insieme a un audio tra lui e Tornatore. “Era pieno di musica catalogata, c’era un organo, le foto di famiglia, i suoi premi. Ma anche gli scacchi, gli amuleti e i libri sulla Roma”, racconta il responsabile dell’etichetta CAM Sugar. L’intervista

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