“ Non riesco a liberarmi di questa ricaduta . Ho dormito 11 ore. Di nuovo... un pisolino ogni giorno. Ho seguito tutti i protocolli di ogni medico che ho consultato. Ancora niente”, ha scritto la modella. “Ora mi hanno diagnosticato anche altre 12 cose, quindi va bene. E oggi è il giorno in cui mi hanno detto di tenere un diario. E sì, ho bevuto acqua. E no, non sono andata a fare una passeggiata perché andare in cucina... Non credo che ci sia una sola cellula cerebrale funzionante lì dentro e le mie ultime due stanno comunicando tra loro, quindi mi dispiace se vi ho detto di tenere un diario in una brutta giornata, ritiro tutto e mi dispiace”.

La modella ha scelto di aprire, ancora una volta, uno spiraglio sulla sua vita più privata, quella fatta di flebo, cannule e lacrime silenziose dietro le quinte del glamour.

Un carosello di immagini crude e intime, senza filtri né retorica: Bella Hadid è stata nuovamente ricoverata per via del morbo di Lyme , e ha deciso di raccontarlo (e di raccontarsi) ai suoi fan.

Una battaglia lunga 14 anni

La malattia di Lyme non è una novità nella vita di Bella Hadid. La diagnosi è arrivata quando era solo un adolescente. Nel corso degli anni, più volte ha descritto la convivenza con i sintomi: "Ogni giorno provo almeno dieci di questi sintomi, da quando avevo circa 14 anni. Sono diventati più aggressivi quando ho compiuto 18 anni".

Tra le manifestazioni con cui ha dovuto fare i conti figurano tachicardia, sbalzi d'umore, nausea, dolori articolari, difficoltà respiratorie, insonnia, mal di testa, ansia e confusione. Un quadro clinico che, evidentemente, non accenna a stabilizzarsi, e che ha richiesto un nuovo ciclo di cure intensive.

H2: Cos'è la malattia di Lyme e chi ne soffre

La malattia di Lyme è un disturbo di origine batterica trasmesso dalla puntura di zecche infette. Tra i personaggi noti che ne soffrono o ne hanno sofferto ci sono Justin Bieber, Avril Lavigne e Victoria Cabello, guarita dopo anni di lotta.

Non è la prima volta che Bella Hadid decide di documentare pubblicamente la sua sofferenza. In passato aveva già condiviso immagini simili, scegliendo la trasparenza come forma di sensibilizzazione. Una scelta non scontata per una delle top model più fotografate al mondo, che con questo gesto invita a guardare oltre la superficie di un'esistenza apparentemente perfetta.