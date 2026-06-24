Il 23 giugno la conduttrice radiofonica e il calciatore dell'Atalanta hanno pronunciato il loro sì nella Pieve di San Giorgio Martire, in Valpolicella, davanti a familiari e amici. Le prime immagini condivise sui social hanno fatto il giro del web

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono marito e moglie. Il matrimonio si è celebrato martedì 23 giugno nella Pieve di San Giorgio Martire, in Valpolicella.

Una storia d'amore nata da un mazzo di rose azzurre

Tutto ha avuto inizio nel 2023, con un gesto romantico e inaspettato del calciatore: un mazzo di rose azzurre recapitato a casa della conduttrice vicentina. Da lì, un primo messaggio sui social e poi il primo appuntamento, in cui è scoccata la scintilla.

La relazione tra Paola Di Benedetto e Raoul Villanova ha conquistato fin da subito l'attenzione del pubblico, che ha seguito passo dopo passo ogni tappa del loro percorso comune. Un percorso che ha avuto anche delle difficoltà. Nel 2024 la coppia ha attraversato una crisi, ma l'ha affrontata e superata, trovando un nuovo equilibrio. "Abbiamo due caratteri molto forti, ma abbiamo imparato a fidarci, a scendere a compromessi. Ora siamo una squadra fortissima", aveva raccontato la conduttrice a Verissimo.

La proposta di matrimonio è arrivata nell'estate del 2025: Bellanova ha chiesto la mano della compagna in un ristorante stellato della bergamasca, e la risposta di lei, affidata a Instagram insieme alla foto dell'anello di brillanti, è stata un entusiastico "Mille volte sì". Da quel momento in poi i preparativi per il grande giorno hanno tenuto i fan col fiato sospeso, tra indizi sui social, addii al nubilato e al celibato - entrambi celebrati a Forte dei Marmi - e attesa crescente.