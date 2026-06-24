Paola Di Benedetto e Raoul Villanova si sono sposati, le prime foto del matrimonioSpettacolo
Il 23 giugno la conduttrice radiofonica e il calciatore dell'Atalanta hanno pronunciato il loro sì nella Pieve di San Giorgio Martire, in Valpolicella, davanti a familiari e amici. Le prime immagini condivise sui social hanno fatto il giro del web
Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sono marito e moglie. Il matrimonio si è celebrato martedì 23 giugno nella Pieve di San Giorgio Martire, in Valpolicella.
Una storia d'amore nata da un mazzo di rose azzurre
Tutto ha avuto inizio nel 2023, con un gesto romantico e inaspettato del calciatore: un mazzo di rose azzurre recapitato a casa della conduttrice vicentina. Da lì, un primo messaggio sui social e poi il primo appuntamento, in cui è scoccata la scintilla.
La relazione tra Paola Di Benedetto e Raoul Villanova ha conquistato fin da subito l'attenzione del pubblico, che ha seguito passo dopo passo ogni tappa del loro percorso comune. Un percorso che ha avuto anche delle difficoltà. Nel 2024 la coppia ha attraversato una crisi, ma l'ha affrontata e superata, trovando un nuovo equilibrio. "Abbiamo due caratteri molto forti, ma abbiamo imparato a fidarci, a scendere a compromessi. Ora siamo una squadra fortissima", aveva raccontato la conduttrice a Verissimo.
La proposta di matrimonio è arrivata nell'estate del 2025: Bellanova ha chiesto la mano della compagna in un ristorante stellato della bergamasca, e la risposta di lei, affidata a Instagram insieme alla foto dell'anello di brillanti, è stata un entusiastico "Mille volte sì". Da quel momento in poi i preparativi per il grande giorno hanno tenuto i fan col fiato sospeso, tra indizi sui social, addii al nubilato e al celibato - entrambi celebrati a Forte dei Marmi - e attesa crescente.
Il matrimonio in Valpolicella: location, abito e le prime foto da sposi
Il pomeriggio del 23 giugno 2026, intorno alle 16.30, tutto ha preso forma: l'altare, gli invitati, l'abito bianco e la location in Veneto, tra Vicenza e Verona, alla Pieve di San Giorgio di Valpolicella, un'antica pieve nel comune di Sant'Ambrogio. Una scelta carica di significato per Paola, che ha voluto celebrare il momento più importante della sua vita nella regione dove è nata e cresciuta.
La chiesa era impreziosita da una grande decorazione floreale all'esterno, e nelle immagini condivise dagli amici si vedono chiaramente gli sposi percorrere la navata verso l'altare, visibilmente emozionati e con un sorriso pieno di felicità. Paola è arrivata all'altare accompagnata dal padre, scegliendo per l'occasione un elegante abito bianco in pizzo con maniche lunghe. Il corpetto strutturato, l'ampia gonna e il velo hanno convinto tutti i presenti, tanto che sui social non sono mancati commenti entusiasti che la paragonavano a una principessa. In mano, un bouquet interamente bianco. Anche Raoul Bellanova ha optato per un look classico ed elegante.
Le prime immagini ufficiali da sposi sono arrivate direttamente dal profilo della coppia: uno scatto accompagnato da una didascalia essenziale ma dal peso enorme: "Marito e moglie". Tra gli invitati, oltre alle famiglie, erano presenti anche i compagni di squadra di Bellanova all'Atalanta e i colleghi di Paola, tra cui la grande amica Camilla Ghini.