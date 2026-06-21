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Moschino, Messina e Rizzo nuovi direttori creativi

Spettacolo
©IPA/Fotogramma

Moschino nomina Loris Messina e Simone Rizzo nuovi direttori creativi con effetto immediato dopo l’addio di Adrian Appiolaza. I due, fondatori di Sunnei, presenteranno la prima collezione a settembre 2026 alla Milano Fashion Week

Cambio alla direzione creativa di Moschino. Il marchio del gruppo Aeffe affida la guida a Loris Messina e Simone Rizzo con effetto immediato, dopo l’addio dello stilista argentino Adrian Appiolaza.I due designer assumono la responsabilità creativa della maison. Il debutto è previsto a settembre 2026 durante la Milano Fashion Week.

Messina e Rizzo sono stati fondatori e direttori creativi del marchio milanese Sunnei fino a settembre 2025.

Le parole del gruppo Aeffe

Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe, commenta:
“Nel percorso di evoluzione di una Maison è fondamentale saper coniugare identità e innovazione. Loris Messina e Simone Rizzo possiedono le qualità necessarie per raccogliere questa sfida: una visione creativa contemporanea, una profonda sensibilità culturale e la capacità di costruire linguaggi rilevanti. Siamo certi che il loro contributo rafforzerà ulteriormente Moschino e ne sosterrà la crescita nei prossimi anni”.

Approfondimento

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La visione dei nuovi direttori creativi

Messina e Rizzo dichiarano: “Ci ha sempre colpito la capacità di Franco Moschino di mettere in discussione le convenzioni attraverso la creatività, mantenendo una voce chiara e coerente. È una qualità rara. Moschino ha sempre incarnato questa attitudine come una maison culturale guidata da un pensiero forte, riconoscibile e radicale, che usa il pop come strumento critico anziché come semplice estetica. Assumerne la direzione creativa significa raccogliere questa eredità e proiettarla nel presente, rafforzandone la rilevanza e la capacità di incidere sull’immaginario contemporaneo”

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