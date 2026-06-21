Moschino, Messina e Rizzo nuovi direttori creativi

Moschino nomina Loris Messina e Simone Rizzo nuovi direttori creativi con effetto immediato dopo l’addio di Adrian Appiolaza. I due, fondatori di Sunnei, presenteranno la prima collezione a settembre 2026 alla Milano Fashion Week

Cambio alla direzione creativa di Moschino. Il marchio del gruppo Aeffe affida la guida a Loris Messina e Simone Rizzo con effetto immediato, dopo l’addio dello stilista argentino Adrian Appiolaza.I due designer assumono la responsabilità creativa della maison. Il debutto è previsto a settembre 2026 durante la Milano Fashion Week. Messina e Rizzo sono stati fondatori e direttori creativi del marchio milanese Sunnei fino a settembre 2025.

Le parole del gruppo Aeffe Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe, commenta:

“Nel percorso di evoluzione di una Maison è fondamentale saper coniugare identità e innovazione. Loris Messina e Simone Rizzo possiedono le qualità necessarie per raccogliere questa sfida: una visione creativa contemporanea, una profonda sensibilità culturale e la capacità di costruire linguaggi rilevanti. Siamo certi che il loro contributo rafforzerà ulteriormente Moschino e ne sosterrà la crescita nei prossimi anni”. Approfondimento Moschino, lascia il direttore creativo Adrian Appiolaza