Eleonora Abbagnato, due abiti per le nozze bis con Federico Balzaretti

A quindici anni dalle nozze, Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si sono detti di nuovo Sì, lo voglio, a Palermo, città in cui si sposarono la prima volta nell'estate del 2011. Il rinnovo delle promesse è stata una grande festa all'insegna dell'amore e delle emozioni che resistono col passare del tempo. Gli sposi hanno pubblicato gli scatti delle nozze bis del 13 giugno sui social, foto da cui possiamo apprezzare i dettagli dei loro look nuziali . L'étoile e direttrice del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma ha scelto l'abito bianco , un completo con gonna e camicia , per la cerimonia dove anche lo sposo è arrivato in bianco. Di sera il cambio d'abito, per lei a tutta luce.

Raffinatissima, elegante e contemporanea, Eleonora Abbagnato ha rinnovato le promesse con Federico Balzaretti in total white , un completo bianco di seta con la gonna midi asimmetrica indossato con una camicia dal taglio ampio con i bottoni foderati di tessuto e il collo a sciarpa. Il look, minimalista e ricco di dettagli eleganti , è stato completato da pump con tacco alto e orecchini a forma di fiore (di Pasquale Bruni), ben visibili con l'acconciatura scelta per l'occasione, una coda alta dallo stile senza tempo. Dalle foto della cerimonia notiamo che anche lo sposo ha optato per il white look , un abito sartoriale in tessuto saltin dal taglio contemporaneo, con i pantaloni con le pinces e la giacca lunga con l'abbottonatura a scomparsa. Niente cravatta per la camicia che è stata indossata col colletto sbottonato.

L'abito con i cristalli per il party di nozze

Alla festa di nozze che si è svolta in serata all'Orto Botanico di Palermo gli sposi si sono cambiati e hanno scelto abiti più adatti al party serale che li ha visti scatenarsi fino a tarda notte con i loro invitati.

Il secondo abito della giornata di Eleonora Abbagnato è un tubino di Ferrari, casa di moda guidata da Rocco Iannone, stilista e amico della sposa.

Il dress, apparso in sfilata nell'ambito della collezione Autunno/Inverno 2026-2027, è una creazione see through, semi trasparente, realizzata in delicato tessuto nude tempestato di cristalli luminosissimi.

In coordinato all'abito con le maniche lunghe, Abbagnato ha scelto calzature di mesh, sempre nude e semitrasparenti, col tacco alto, naturalmente. Acconciatura e gioielli sono rimasti gli stessi del mattino.

Lo sposo ha confermato il bianco ma al posto della giacca ha indossato il gilet lungo, più adatto alle atmosfere festose della sera delle nozze bis.

Per l'ex calciatore e dirigente sportivo, le calzature sono nere, a contrasto.

Di nero si sono vestiti anche i figli della coppia, che compaiono nelle foto di famiglia. Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno due figli, Julia e Gabriel, che vivono in armonia con le due figlie di lui nate dalla sua precedente unione, Lucrezia e Ginevra.

