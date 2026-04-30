Can Yaman, nuovo look senza barba per una nuova serie tv

Can Yaman si prepara a una nuova sfida televisiva con Bro, la sit-com firmata Lux Vide, e per entrare nel personaggio ha scelto di cambiare radicalmente look. L’attore ha documentato sui social la visita dal barbiere, mostrando una trasformazione netta che non è passata inosservata: via barba e baffi, per un aspetto completamente diverso rispetto a quello a cui il pubblico era abituato.