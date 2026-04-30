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Can Yaman, nuovo look senza barba per una nuova serie tv

Spettacolo
Instagram @canyaman

L'attore turco cambia look per la nuova sit-com Bro di Lux Vide, mostrando sui social una trasformazione drastica. Il nuovo stile divide subito i fan tra entusiasmo e nostalgia

Can Yaman si prepara a una nuova sfida televisiva con Bro, la sit-com firmata Lux Vide, e per entrare nel personaggio ha scelto di cambiare radicalmente look. L’attore ha documentato sui social la visita dal barbiere, mostrando una trasformazione netta che non è passata inosservata: via barba e baffi, per un aspetto completamente diverso rispetto a quello a cui il pubblico era abituato.

Fiorello e Can Yaman - Instagram

Una trasformazione che divide i fan

Negli ultimi anni Yaman ha costruito una carriera internazionale tra Turchia ed Europa, passando da soap di successo a produzioni come El Turco, Sandokan e la serie spagnola Il Labirinto delle Farfalle. Ora, dopo l’esperienza di Viola come il Mare, torna sul set insieme a Giovanni Nasta in un progetto comico che lo porta a mettersi in gioco in una nuova veste. Il cambio di immagine ha diviso i fan: c’è chi apprezza la trasformazione e chi, invece, fatica a riconoscerlo senza il suo iconico look più “selvaggio”.

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©Webphoto

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