È morto Angelo Foletto, la Scala gli dedica il concerto del 30 gennaio

La carriera di Foletto

Angelo Foletto è stato critico musicale di «la Repubblica» dal 1978. La sua vita si è intrecciata con le esperienze più vive del panorama musicale milanese e nazionale degli ultimi decenni. Ha lavorato agli archivi dell’Angelicum, del Teatro alla Scala e della Casa Musicale Sonzogno. Ha insegnato al Conservatorio di Milano e alla Scuola Holden. Dal 1996 al 2023 è stato Presidente dell’Associazione Nazionale Critici Musicali e poi della giuria del Premio Abbiati. È stato ideatore di “Prima delle prime” e conduttore di “Domenica in concerto”, il programma dedicato da Mediaset ai concerti della Filarmonica della Scala che è stato tra le trasmissioni culturali più longeve della storia della televisione italiana. Dopo l’esperienza in “Musica Viva” è stato tra i fondatori della rivista “Musica” e ha scritto per “Amadeus”, “Classic Voice” e “Suonare News”. Negli ultimi anni è stato un collaboratore regolare di “La Scala - Rivista del Teatro”. È autore, tra l’altro, del libro-intervista Carlo Maria Giulini, di Ho piantato tanti alberi - Claudio Abbado ritratti recensioni interviste e La musica non si ferma. Maurizio Pollini, pianoforte e battaglie civili (entrambi editi dalla LIM).