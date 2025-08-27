Taylor Swift, icona pop che riscopre il sapore vintage del "brillocco"

La popstar americana ha detto sì dopo due anni d’amore col campione NFL Travis Kelce. La coppia ha annunciato il fidanzamento con una romantica proposta in un giardino fiorito. Protagonista un anello con un diamante antico di almeno 8 carati che ha già mandato in visibilio le Swifties. E mentre circolano voci su un possibile matrimonio sul Lago di Como, ripercorriamo tutti i dettagli confermati e gli aneddoti che hanno portato a queste nozze da fiaba