L’étoile continua i festeggiamenti per i 25 anni del Gala da lui stesso ideato. Dopo le due date all’Arena di Verona, che hanno chiuso il tour estivo, lo spettacolo arriverà per la prima volta in Gran Bretagna a novembre, al Sadler's Wells. “Ballo a Londra da tantissimi anni, ho debuttato lì nel 1997. È una città che ho nel cuore e portare questo mio progetto di vita mi rende estremamente felice”, racconta a Sky Tg24. L’INTERVISTA