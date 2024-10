Addio a Gavin Creel: la star di Broadway aveva 48 anni

Nato e cresciuto a Findlay, in Ohio, Creel ha debuttato a Broadway nel ruolo di Jimmy Smith in "Thoroughly Modern Millie" e ha interpretato Claude Hooper Bukowski nel revival di "Hair". Il suo ruolo più celebre, che gli valse il Tony Award, fu quello di Cornelius Hackl nel popolare remake di "Hello, Dolly!"

Gavin Creel, affermato attore di Broadway, è morto a 48 anni. Due anni fa, la diagnosi di sarcoma metastatico della guaina dei nervi periferici, una rara forma di cancro che colpisce i nervi che - dal midollo spinale - si diramano nel corpo.

La carriera a teatro

Nato e cresciuto a Findlay, in Ohio, Creel ha debuttato a Broadway nel ruolo di Jimmy Smith in Thoroughly Modern Millie. Ha interpretato Claude Hooper Bukowski nel revival di Hair, in scena al Public Theater, e ha vinto un Olivier Award per il ruolo del missionario Elder Price in The Book of Mormon.

Tuttavia, la sua interpretazione più celebre, è stata quella di Cornelius Hackl nel popolare revival del 2017 di Hello, Dolly!, con cui ha vinto il Tony Award come miglior attore protagonista in un musical. Prima di aggiudicarsi l'ambita statuetta, era stato nominato nel 2002 e nel 2009 per Thoroughly Modern Millie e Hair.

Nel West End, ha recitato in Mary Poppins e Waitress.