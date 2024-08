Max Mara abbandona le pellicce animali, ora è 100% fur-free

La campagna aveva innescato anche un "mail bombing" fatto anche di telefonate e post sui social per chiedere al gruppo di moda di dismettere le produzioni in pelliccia animale. Secondo quanto reso noto dalla Lav la decisione è stata comunicata da Max Mara con una nota interna allo staff: "L'azienda non vende, online né in nessuno dei suoi punti vendita fisici, alcun prodotto realizzato con pelliccia, né vi è l'intenzione di introdurre alcun prodotto realizzato con pelliccia nelle prossime collezioni dei marchi di Max Mara Fashion Group". Ciò, aggiungono gli animalisti "è stato confermato da un dirigente di Max Mara, che ha aggiunto: 'Max Mara, inclusa MMFG e tutte le filiali, ha adottato una fur-free policy e non ha intenzione di introdurre la pelliccia in nessuna delle prossime collezioni per nessuno dei marchi MMFG'".

approfondimento Max Mara, la sfilata della collezione Resort 2025 a Venezia. FOTO