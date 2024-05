Amici 2024, tutto quello che c'è da sapere sulla finale

Dustin, Holden, Marisol, Mida, Petit e Sarah sono i sei finalisti della ventitreesima edizione di Amici . Gli allievi si sfideranno per l’ambita coppa finale nella puntata di sabato 18 maggio.

Per quanto riguarda il mondo della danza, i due ballerini a contendersi la vittoria di Amici saranno Marisol e Dustin .

Sarah, Mida, Petit e Holden sono i quattro cantanti giunti all’appuntamento conclusivo. In attesa della finale, i ragazzi hanno pubblicato gli inediti: Sarah ha lanciato Sexy Magica, Mida ha distribuito Que pasa, Petit ha pubbicato Mammamì e infine Holden ha rilasciato Randagi.

Siamo giunti all’ultimo capitolo di questa edizione del talent-show . Dopo sfide, eliminazioni e colpi di scena, i quattro cantanti e i due ballerini si esibiranno al centro dello studio per l’appuntamento più importante e atteso del programma.

Amici, chi sono gli ospiti

Nel corso della fase serale tantissimi volti noti dello spettacolo e della musica sono stati ospiti del programma. Nella semifinale di domenica 12 maggio abbiamo assistito all’intervento di Geppi Cucciari e alle esibizioni degli Articolo 31 e di Irama. Al momento non ci sono notizie sugli ospiti della finale.

Amici, quando va in onda la finale

La finale di Amici 2024 andrà in onda sabato 18 maggio in diretta e in prima serata su Canale 5.