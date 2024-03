Virna Toppi, ospite della 2a puntata del podcast "A spicchi"

“A spicchi” è il nuovo podcast prodotto e ideato da Linkiesta Gastronomika in collaborazione con Petra Molino Quaglia . Nel corso di sei puntate, la Direttrice della testata, Anna Prandoni , racconterà l’evoluzione del gustoso e affascinante mondo della pizza insieme a ospiti provenienti dal mondo dell’arte e della cultura. Assaporando il piatto italiano per antonomasia, si indagheranno come due universi apparentemente lontani, condividano punti in comune, intorno al fil rouge della creatività. Protagonista del secondo episodio, disponibile su Spreaker da martedì 12 marzo , è Virna Toppi , prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano.

La pizza può andare sulle punte?



È questa la domanda da cui prende il via la seconda puntata di “A spicchi”, che esplora il rapporto tra pizza e ballo. Una conversazione in cui la nota danzatrice si racconta, lasciandosi andare ad aneddoti e curiosità sulla sua vita privata e professionale. Nel corso dell’episodio emerge come l’inimitabile piatto della tradizione italiana e la danza siano accomunati da una creatività che deve rispondere a determinate regole: ci sono dei limiti nel ballo, connubio di una parte artistica e una parte fisica, così come nella pizza, in cui il limite è imposto dagli alimenti e si può superare con una creatività che va messa costantemente in gioco. La pizza è dunque, come la danza, armonia ed equilibrio.

Virna Toppi ha anche approfondito il rapporto che i ballerini hanno con il cibo, sfatando il mito secondo il quale occorre seguire una dieta severa e rigorosa se si danza, aggiungendo anzi che la sua alimentazione cambia in base al momento di vita che sta affrontando.

«I danzatori si allenano talmente tanto che bruciano molto, e possono permettersi di mangiare di più. Ci sono alcuni limiti, non si può bere molto, non si può fumare o avere una vita troppo mondana, ma è un peccato rinunciare al cibo, è così buono… è una gratificazione per noi danzatrici» ha dichiarato Virna Toppi, nel corso del suo intervento.

La prima ballerina del Teatro alla Scala ha poi confessato ad Anna Prandoni che per lei la creatività è libertà di scelta, di pensiero, di parola e di movimento senza limiti, raccontando come i personaggi che interpreta condizionino la sua vita. Infine, ha accennato anche all’esperienza della maternità, che ha cambiato sensibilmente le sue consapevolezze.

I progetti in collaborazione tra Petra Molino Quaglia e Linkiesta Gastronomika continuano in La Dolce Via, una web serie disponibile prossimamente su Instagram, che racconta la cultura pasticciera italiana narrandone le origini, l’evoluzione, il linguaggio e le diverse tipologie attraverso la suddivisione in due correnti espressive, Classica e Contemporanea. Sarà un viaggio in quattro territori - Lombardia, Lazio, Sicilia e Piemonte - da un punto di vista prettamente “dolce”.

I nuovi episodi di “A Spicchi” sono disponibili ogni mese, fino a Luglio, su Spreaker. Nel prossimo episodio, ospite d’eccezione, l’illustratrice e graphic designer Giulia Zoavo.