Addio ad Aldo Bagnoli, l'attore aveva 87 anni

E' scomparso domenica 10 marzo all'età di 87 anni, l'attore di prosa e gigante del vernacolo. "E' una perdita grande, grandissima, per la cultura popolare livornese – scrive il consigliere regionale Francesco Gazzetti

È morto ieri, domenica 10 marzo, all'età di 89 anni, l'attore Aldo Bagnoli. Il cordoglio di tutta l'amministrazione è stato espresso dal sindaco di Livorno Luca Salvetti e dall'assessore alla Cultura Simone Lenzi. Protagonista del mondo dello spettacolo, della cultura e delle tradizioni livornesi grazie ad uno straordinario e multiforme talento espresso sui principali palcoscenici di Livorno e della Toscana, Aldo Bagnoli, si spiega in una nota, ha iniziato come attore comico e drammatico per poi approdare al Vernacolo, al quale ha dato lustro e popolarità, lavorando al fianco di altri grandi e indimenticabili interpreti ed autori.

il cordoglio

"Un grande artista che per decenni ci ha fatto divertire ed emozionare - dice Salvetti - una grande perdita per Livorno. A nome di tutta la città esprimo la mia vicinanza alla figlia Barbara, ai parenti, agli amici di una vita e alla grande famiglia del teatro e del vernacolo livornese".