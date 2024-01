Ma non è tutto. Il suo lavoro rivoluzionario non si ferma al grande schermo. Il romanzo "Passioni Senza Fine", ora disponibile nelle migliori librerie, è una vera e propria esplosione di coraggio letterario. Cossentino sradica il melodramma classico, gettando uno sguardo impietoso sulla borghesia partenopea, esplorando temi scottanti come alcolismo, fluidità sessuale, prostituzione, violenza domestica, pedofilia, terrorismo, cancro e demenza senile.

La storia d'amore tra la cinquantenne Ginevra e il giovane Brando sfida le convenzioni sociali, offrendo una prospettiva moderna su Romeo e Giulietta e infrangendo gli schemi dell'amore senza età. "Passioni Senza Fine" è un capolavoro audace che spalanca le porte all'erotismo dell'inatteso, presentando una visione liberatoria delle dinamiche amorose tra donne mature e uomini giovani.

Ma le vittorie di Cossentino non si limitano alla carta e al grande schermo. Il libro "L'Uomo Elastico", la vera storia di Nunzio Bellino, ha ottenuto uno straordinario successo ed è arrivato alla terza edizione di ristampa ed è stato selezionato per Casa Sanremo Writers 2024, il salotto letterario italiano più ambito durante la settimana del Festival della Canzone Italiana.

Giuseppe Cossentino è diventato una forza inarrestabile nell'industria culturale italiana, sollevando il sipario su temi intricati e offrendo una prospettiva avvincente sulla Napoli contemporanea. Il suo impatto è un urlo di autenticità in un mondo che cerca disperatamente la verità.