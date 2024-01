Jamie Dornan morso da un bruco velenoso: "Vivo per miracolo"

L'attore britannico è stato ricoverato con sintomi simili a quelli dell'infarto dopo il morso di un bruco pericoloso per gli uomini e anche per i cani. L'episodio è stato recentemente rivelato in un podcast da Gordon Smart, amico di Dornan e anche lui vittima della stessa esperienza

I fan di Jamie Dornan, che hanno potuto apprezzare l'attore dei film della trilogia Cinquanta sfumature alle sfilate di Parigi in corso in questi giorni, hanno appreso in queste ore del momento da incubo vissuto dalla star britannica in un recente viaggio in Portogallo nel quale ha subito un ricovero d'urgenza a causa di un malore scambiato inizialmente per un infarto.

Il quarantunenne si è ritrovato sul retro di un'ambulanza dopo una partita a golf nella quale è stato attaccato da un bruco tossico. L'episodio è stato rivelato dal giornalista e presentatore radiofonico Gordon Smart, amico di Dornan, in vacanza con l'attore all'epoca dei fatti e anche lui vittima della stessa esperienza. “Siamo vivi per miracolo”, ha affermato il giornalista in un podcast nel quale ha raccontato l'accaduto nel dettaglio.

I sintomi simili a quelli di un infarto Il racconto di Gordon Smart su quanto è accaduto a lui e a Jamie Dornan nel loro viaggio di piacere in Portogallo è davvero sconvolgente se si considera ciò che i due amici hanno scoperto nei giorni successivi al loro ricovero in ospedale.

Dopo aver scartato diverse ipotesi - tra cui un abuso di alcolici oppure un intossicazione da caffeina - Smart e Dornan hanno appreso che, alla base degli strani sintomi accusati dopo essere stati all'aperto a giocare a golf, c'era un morso di un bruco che è molto pericoloso sia per gli uomini che per i cani. “Ci siamo imbattuti in bruchi velenosi che uccidono i cani e provocano attacchi di cuore ai quaranteenni”, ha rivelato Smart al microfono del podcast “The Good, the Bad and the Unexpected”. Il giornalista ha detto: “Siamo stati fortunati”, riferendosi anche a Dornan.

Nel podcast il presentatore radiofonico ha ricostruito i fatti mettendoli in fila.

Dopo la partita a golf, era stato lui ad avvertire uno strano formicolio alla mano e al braccio sinistro, sintomi che lui, figlio di un medico, non ha potuto ignorare. Rassicurato da un primo controllo in ospedale, Smart ha trovato Dornan nelle stesse condizioni. L'attore, che non avvertiva sensibilità alle gambe alle braccia, è stato ricoverato a sua volta in ospedale per escludere il pericolo di vita.

Solo una settimana dopo, a seguito di ricerche, i due uomini hanno scoperto la causa del loro malore. Entrambi erano stati morsi da animali velenosi identificati come bruchi della processionaria.

Il bruco pericoloso per uomini e animali I bruchi della processionaria sono una varietà di insetto particolarmente dannosa per l'uomo e potenzialmente letale per gli animali come cani e gatti.

Il nome deriva dall'abitudine per questi insetti a camminare in fila, come in processione. A causa di una proteina altamente irritante, possono causare eruzioni alla pelle, agli occhi e alla gola scatenando, in alcuni casi, reazioni allergiche severe.

I peli urticanti del verme, che è lungo tra i tre e i quattro centimetri, possono aderire alla pelle e agli abiti causando prurito e reazioni infiammatorie anche gravi, se riescono a penetrare in profondità.

Lo spavento è stato enorme, dunque, anche per Dornan e Smart che hanno scoperto a loro spese l'esistenza di questa variante di insetto a loro sconosciuta fino a quel momento. L'incidente, per entrambi, è stato senza conseguenze.