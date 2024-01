Timothée Chalamet: "Nessun incidente con Selena Gomez ai Golden Globe"

Nessuna tensione tra Timothée Chalamet, Kylie Jenner e Selena Gomez, almeno secondo la smentita dell’attore, che nelle scorse ore ha rilasciato in esclusiva un’intervista al magazine statunitense TMZ in cui ha negato qualsiasi tipo di “drama” tra le due donne, qualsivoglia screzio con la collega Gomez e qualunque crisi tra lui e la sua dolce metà. Insomma: il divo hollywoodiano ha distrutto tutti i castelli in aria che in queste ore i fan stavano costruendo.

L’attore e la modella ormai sono una coppia a livello ufficiale

Benché fino a poco fa i due non volessero dare troppo nell’occhio e non intendessero ufficializzare la loro liaison, adesso le cose sono cambiate, specialmente dopo che i riflettori dei Golden Globes hanno reso chiaro a livello planetario che Timothée Chalamet e Kylie Jenner fanno coppia fissa.

I due si sono conosciuti lo scorso gennaio, appena poco dopo la rottura tra l’imprenditrice e modella e il rapper Travis Scott, con cui Kylie Jenner ha avuto due figli.

Nel gennaio 2023 sia Chalamet sia Jenner erano presenti alla sfilata di Jean Paul Gaultier durante la settimana dell'alta moda a Parigi. Tuttavia, le voci su una presunta relazione hanno iniziato a circolare solo alcuni mesi dopo, per la precisione nel mese di aprile. Solamente cinque mesi più tardi sono venuti allo scoperto, quando, in occasione del concerto di Beyoncé a Los Angeles, sono stati parapazzati per la prima volta in atteggiamenti assai complici… Anzi: proprio amorosi, dato che baci e abbracci sono stati scambiati pure in quell’occasione, proprio come è accaduto pochi giorni fa a Los Angeles durante la cerimonia dei globi dorati.



Una settimana dopo il concerto losangelino di Beyoncé, quella che ormai era giù quasi ufficialmente una coppia è stata sorpresa nuovamente, sugli spalti degli US Open a New York. Poi, sono stati avvistati anche alla settimana della moda a Parigi nel settembre 2023. E il mese scorso hanno presenziato entrambi ai WSJ Magazine’s 2023 Innovator Awards, dove hanno calcato il red carpet da separati, ma successivamente hanno trascorso tutta la serata insieme.