Addio allo stilista Lorenzo Riva. Aveva 85 anni

Dedito da sempre all'alta moda e noto per chiudere ogni sfilata con abiti da sposa, Riva nel corso degli anni ha creato abiti per personaggi famosi del jet set e dello spettacolo come Isabella Rossellini, Penélope Cruz, Emmanuelle Seigner, Whitney Houston, Jerry Hall, Chiara Mastroianni e Ivana Trump. Dopo aver frequentato ed essersi ispirato ad artisti quali Enrico Baj, Lucio Fontana e Mimmo Rotella, Riva nel 1972 presenta la prima collezione a Palazzo Pitti, a Firenze. Da quel momento assume una dimensione internazionale, presentando le sue collezioni oltre che in Italia, anche in Francia, in Messico e in Spagna, dove nei primi primi anni Ottanta diventa direttore artistico della prestigiosa maison Balenciaga.