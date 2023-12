Moncler Grenoble, la prima boutique a Saint Moritz

La neve è caduta abbondante e la stagione sciistica si preannuncia davvero entusiasmante. Una stagione che a Saint Moritz è stata inaugurata con l’apertura della prima boutique interamente dedicata al mondo Moncler Grenoble. In quella che è una delle più prestigiose destinazioni di montagna nasce la casa di Moncler Grenoble, un luogo che celebra il dna del brand, lo stile ma anche la performance, l’eleganza e l’eccellenza tecnica. Sullo sfondo di paesaggi imbiancati dalla neve, la boutique aperta nella località delle Alpi svizzere ospita tutte le sfaccettature di Moncler Grenoble, dai capi più tecnici e innovativi alle selezioni pensate per l'après ski e per l’outdoor, tutti caratterizzati da un sofisticato design. Progettato dallo studio di architettura Küchel Architects come un’ode alle radici e alla tradizione del brand, lo spazio di 300mq trae ispirazione dai paesaggi circostanti e prende vita attraverso l’utilizzo di materiali naturali, sia allo stato grezzo sia adattati a scopi funzionali, come sedute di design e sistemi espositivi. Grandi sculture di alberi in legno che si ergono al di sopra dell'altezza degli occhi, attirando l'attenzione sugli imponenti soffitti a doppia altezza, contribuiscono a ricreare un’atmosfera che richiama la magia di una foresta.

Le finiture e le texture dello spazio richiamano i paesaggi caratteristici dell'Engadina. La passerella centrale in pietra accompagna i visitatori all’interno della boutique, alla scoperta delle ultime collezioni Moncler Grenoble. Un luogo per nato per ispirare gli amanti della montagna durante tutto l’anno. Costruito secondo elevati standard internazionali in termini di efficienza energetica e impatto ambientale, il negozio ha ottenuto la certificazione LEED, uno dei più riconosciuti sistemi di valutazione ambientale degli edifici.

LA CAMPAGNA “BEYOND PERFORMANCE”

Come sempre ad ispirare Moncler è la community. Valore che il brand ha immortalato nella sua nuova campagna globale il cui titolo “Beyond Performance” racconta perfettamente il senso del progetto. Il brand ha infatti invitato i suoi ambassador a trascorrere del tempo insieme in Svizzera con l’obiettivo di creare un momento per esplorare ciò che li motiva continuamente a migliorarsi nella loro disciplina sportiva. I protagonisti sono la medaglia d'oro olimpica e cinque volte campionessa del mondo di sci mogul Perrine Laffont, il leggendario freerider Richard Permin, la snowboarder campionessa del mondo Xuetong Cai e lo snowboarder tre volte medaglia d'oro olimpica Shaun White. Il tempo trascorso insieme ha permesso di riflettere sul lato umano e il senso di community che sciatori e snowboarder sanno creare tra di loro, un aspetto spesso inedito dei grandi atleti all'apice del successo. La campagna “Beyond Performance” scattata da Jamie Hawkesworth e il film di Benn Northover ritraggono il gruppo mentre vive in sintonia con la montagna, passando da discese adrenaliniche a momenti più intimi. La campagna presenta anche uno snowboard tecnico creato da Moncler in collaborazione con il brand WHITESPACE di Shaun White. Lo snowboard, realizzato con un'anima in legno leggero avvolta da una trama in fibra di vetro e carbonio ultra-dense, che riduce l'ingombro e aumenta la potenza, presenta un design dalla forma affusolata ispirata al surf permettendo così una discesa fluida e stabile sulla neve.

La nuova collezione

La collezione Autunno/Inverno 2023 Moncler Grenoble unisce tecnica e comfort. Rivolta agli appassionati di sport invernali alla ricerca di capi performanti adatti a qualsiasi condizione atmosferica, eleva la funzionalità al massimo livello di stile.

Grazie al know-how sempre all’avanguardia sviluppato nel corso degli anni, le collezioni garantiscono libertà di movimento e comfort, così come protezione a lunga durata da pioggia, neve e vento nelle condizioni più estreme, e traspirabilità per un’attività sportiva ad alta intensità. Ogni tessuto e tecnica di lavorazione sono il risultato di ricerca e sperimentazione che coinvolge costantemente gli istruttori delle migliori scuole di sci internazionali. I capi sono realizzati con materiali innovativi, tra cui tessuti GORE-TEX impermeabili ed estremamente traspiranti, oltre a tessuti elasticizzati in 4 direzioni, sofisticati sistemi di ventilazione e costruzioni tecniche. Un'attenzione particolare alla termoregolazione è garantita dal mix di piuma e imbottitura tecnica per il massimo comfort durante l'attività sportiva. Le cerniere altamente idrorepellenti e una serie di dettagli come la tasca per lo skipass, il sistema Recco con riflettore di salvataggio, le ghette da neve con sistema snap-in e le tasche interne per i dispositivi elettronici aggiungono comfort, praticità e sicurezza. Nella collezione Moncler Grenoble anche sofisticata maglieria, comodo loungewear, e capi dal design elegante per l’après ski.