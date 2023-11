Unghie natalizie 2023, idee e colori per non passare inosservati

Rossi ricchissimi, verdi vibranti e tanti glitter per fare sfoggio anche sulle mani di tutta la luce che accompagna questo periodo dell'anno. Non è mai troppo presto per dare il via alla stagione delle feste con una manicure fatta di colori intensi e dettagli gioiosi. Dopo mesi di eccessi, si torna a una palette tradizionale. Sì alle decorazioni mini, a mix cromatici alternativi, come il rosso e il rosa, e ai pois che sembrano fiocchi di neve



A cura di Vittoria Romagnuolo