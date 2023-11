È morto Davide Renne, nominato da poco direttore creativo di Moschino

La notizia della morte di Renne è giunta venerdì 10 novembre per mezzo di un comunicato di Aeffe , il gruppo del lusso che ha acquisto Moschino nel 2021. “Non ci sono parole per descrivere l’incommensurabile dolore che stiamo vivendo in questo momento così drammatico”, ha dichiarato Massimo Ferretti , Presidente della compagnia . “Davide si era unito a noi solo pochi giorni fa, quando un malore improvviso ha stroncato troppo presto la sua giovane vita. Non riusciamo ancora a credere a quello che è successo”. Lo stilista aveva condiviso proprio qualche giorno fa i suoi primi post che contenevano tutto l'entusiasmo per l'inizio del nuovo incarico. “Con Davide stavamo lavorando a un progetto ambizioso , pieni di entusiasmo e di ottimismo verso il futuro. Anche se è stato con noi solo per pochissimo tempo, Davide è stato in grado di farsi subito amare e rispettare. A noi resta oggi la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e creatività avevano solo immaginato. Ci stringiamo alla famiglia e ai numerosissimi amici di Davide con affetto.”

Al servizio di Moschino da pochi giorni



Davide Renne era stimato da tutti quelli che hanno lavorato con lui. Nato in Toscana nel 1977, Renne ha coltivato il suo giovane talento al Polimoda di Firenze dove ha iniziato a maturare il sui stile influenzato dalla passione per l'architettura.

La sua formazione sul campo vanta collaborazioni di grande spessore, prima a Milano con Alessandro Dell'Acqua e poi a Roma da Gucci dove ha lavorato al fianco di Frida Giannini per maturare definitivamente nell'era di Alessandro Michele che lo ha nominato capo delle collezioni femminili.

Rimasto in casa Gucci fino all'arrivo di Sabato De Sarno, attuale stilista del brand, Renne ha lasciato la sua impronta nelle collezioni presentate nel 2023 firmate dal collettivo dell'ufficio stile.

La chiamata da parte di Moschino lo aveva onorato e con grande gioia aveva accettato la sfida di portare avanti la lezione di Franco Moschino, indimenticabile Maestro del Made in Italy.

In linea col leggendario creativo, Renne aveva rilasciato una dichiarazione che riprendeva la metafora dell'ufficio stile come “stanza dei giochi”. A quanto pare, si era messo al lavoro immediatamente per creare da zero la prima collezione che già tutti attendevano alla Milano Fashion Week del prossimo febbraio.