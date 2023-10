Riccardo Scamarcio apre un ristorante ad Andria nella casa della nonna

Quando era bambino, Riccardo Scamarcio visitava la casa della nonna in Via Bologna 83, nel centro di Andria. Oggi l’attore e produttore ha trasformato il luogo dei ricordi d’infanzia nel Club64, il ristorante con B&B aperto in compagnia dei fratelli Ella e Nico. “Abbiamo rispettato la volontà di nostro padre, che non voleva vendere questa casa a cui tutti siamo molto legati”, ha dichiarato la sorella di Scamarcio a Cibotoday. “Le abbiamo scritto addosso una nuova storia”. Tra le mura dell’abitazione nasce oggi un raffinato locale, che ricorda l’atmosfera degli speakeasy degli anni Trenta e che nelle tre piccole e intime sale arredate con velluti, drappi, tavoli di marmo e confortevoli poltrone propone una cucina di qualità basata sulla tradizione dei prodotti del territorio. Nel menu, semplice ma assai ricco, spiccano infatti frutti di mare crudi, astice, tiella di riso e patate, orecchiette fatte in casa e “zitoni bruciati della pasta al forno”, mentre nella carta dei vini compare anche il Rivale, un pinot nero prodotto da Scamarcio a Polignano a Mare. Quattro camere potranno poi accogliere per il pernottamento gli avventori in viaggio di lavoro o vacanza.